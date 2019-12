Kate Middleton, il lavoro segreto all’ospedale

editato in: da

Quella appena trascorsa è stata per Kate Middleton una settimana molto speciale. La moglie del Principe William – sempre più vicina al trono vista la possibile decisione di Elisabetta in merito alla nomina di Carlo Principe Reggente – ha infatti vissuto un’esperienza di lavoro di due giorni nel reparto maternità dell’Ospedale di Kingston.

Secondo quanto rivelato da un insider al tabloid Hello!, la Duchessa di Cambridge ha visitato l’area dove sono ricoverate mamme in attesa, così come quella dedicata alla degenza delle puerpere. A quanto pare, Kate avrebbe anche incontrato le ostetriche della struttura sanitaria.

Nei giorni di permanenza presso l’ospedale – situato nella zona sud-ovest di Londra – la Duchessa si è documentata sulla quotidianità professionale di chi si occupa di maternità. Il percorso da lei compiuto si inserisce nel progetto Early Years, promosso da Kate stessa e finalizzato a inadagare l’influenza che le esperienze vissute tra la nascita e i 5 anni possono avere sulla vita da adulti.

Kate Middleton, mamma di tre figli, ha dimostrato più volte di avere una naturale affinità con i bambini e un forte attaccamento alle cause finalizzate a migliorare il loro benessere anche e soprattutto nei momenti più difficili. Degna di nota a tal proposito è l’assunzione, nel 2018, del ruolo di patrona reale del Royal College of Obstetricians al posto della Regina Elisabetta.

Tornando agli ultimissimi tempi ricordiamo che, la scorsa settimana, la Duchessa di Cambridge ha organizzato una festa di Natale al Rosewood Hotel di Londra, con lo scopo di incontrare alcuni rappresentanti del mondo professionale dell’ostetricia.

La moglie di William è anche patrona reale dei Children’s Hospice (EACH), una rete di strutture sanitarie che, in zone come il Cambridgeshire e Norfolk, si prendono cura dei bambini che necessitano di cure palliative, sostenendo nel contempo le famiglie in quello che è un percorso a dir poco difficile per qualsiasi genitore.

Non dimentichiamo inoltre che, non più tardi di poche settimane fa, Kate Middleton ha visitato l’hospice The Nook a Norwich, intrattenendosi sia con lo staff della struttura, sia con i giovanissimi pazienti e con le loro famiglie.

In questi giorni la Duchessa è inoltre pienamente impegnata sul lato privato, dal momento che William è in visita ufficiale in Kuwait e lei è rimasta nel Regno Unito con i loro tre bambini. La famiglia – a differenza di quanto faranno Meghan Markle e il Principe Harry – si prepara a trascorrere il Natale in compagnia della Regina Elisabetta.