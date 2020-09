Kate Middleton, l’annuncio della quarta gravidanza potrebbe essere vicino

editato in: da

Kate Middleton e William pronti a sostituire Meghan e Harry

Kate Middleton incinta per la quarta volta? In molti, tra esperti in questioni reali, scommettitori, media e semplici sudditi, sono convinti che la Duchessa di Cambridge potrebbe stupire il mondo con l’annuncio della quarta gravidanza il prossimo anno.

Kate Middleton e William dunque potrebbe seriamente allargare la famiglia con l’arrivo di un altro bebè, dopo George, Charlotte e Louis, nonostante gli ultimi mesi siano stati molto difficili per i Duchi che hanno dovuto affrontare il peso della separazione di Meghan Markle e Harry dalla corte, con conseguenti velenosi strascichi come le rivelazioni della biografia Finding Freedom, che hanno dovuto reggere la Monarchia durante la pandemia e la malattia di Carlo, che hanno dovuto superare gli scandali del Principe Andrea.

In fondo, un altro royal baby porterebbe solo gioia, in particolare per Kate che adora fare la mamma, come lei stessa ha più volte dichiarato. Per altro, negli ultimi tempi i media inglesi sono ritornati alla carica con la questione “gravidanza di Kate”. Si è tornato a parlare dei suoi disturbi durante i primi mesi della dolce attesa, quali l’iperemesi gravidica, e diversi esperti della Famiglia Reale hanno analizzato il comportamento di Will e Kate come genitori.

In particolare, Victoria Abiter ha nuovamente sottolineato come il modo dei Duchi di Cambridge di rivolgersi ai figli è molto simile a quello di Lady Diana. “Penso che William e Kate abbiano preso a modello Diana e faranno di tutto per garantire un’infanzia normale ai loro figli, mentre allo stesso tempo lavoreranno dietro le quinte per prepararli al loro ruolo a Corte”, soprattutto per quanto riguarda George, il primogenito della coppia, destinato a diventare Re.

In passato Kate ha lasciato diversi indizi che preannunciavano la gravidanza, tra questi il modo in cui portava i capelli. Agli inizi delle tre dolce attese Lady Middleton ha infatti cambiato pettinatura, modifiche minime ma che in qualche modo indicavano che qualcosa stava accadendo. E in effetti ultimamente la moglie di William si è divertita a mostrarsi con acconciature diverse, esagerando coi boccoli o presentandosi liscissima. Un’altra prova inequivocabile, è il rifiuto di bere alcol durante gli eventi ufficiali.

I rumors sulla gravidanza di Kate si sono fatti insistenti dopo che la Duchessa ha partecipato al podcast “Happy mum, happy baby” dove ha parlato dell’essere mamma e dei sensi di colpa che tutte le madri hanno nei confronti dei figli.

È convinzione di molti che il lieto annuncio sia vicino. E se a darlo non fossero i Duchi di Cambridge, i media britannici e la maggior parte della gente comune, come riporta l’Express, sono convinti che Beatrice o Eugenia di York diventeranno mamme entro il 2021.