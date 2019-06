Kate Middleton, la regola di Corte che la separa da William e George

editato in: da

Kate Middleton e William, viaggi in aereo coi figli

Kate Middleton, in quanto futura Regina d’Inghilterra, deve attenersi ha precise regole di comportamento.

Il protocollo di Corte, che Meghan Markle non sopporta, definisce il modo in cui deve agire e parlare in pubblico. Tra le varie norme, alcune riguardano i tour di Stato. A Lady Middleton è proibito viaggiare sullo stesso aereo contemporaneamente insieme a suo marito William e al primogenito George.

La regola risale ai tempi dei primi voli aerei quando gli apparecchi erano meno sicuri e serviva a tutelare la discendenza in caso di incidente. Lo stesso accorgimento viene seguito ad esempio dalla Casa Bianca, per cui il Presidente e il vice-Presidente non viaggiano mai insieme. Tra l’altro proprio nei giorni scorsi Will e Kate sono stati protagonisti di un incidente stradale quando un uomo della loro scorta ha investito una donna.

Elisabetta ultimamente ha imposto limiti meno restrittivi, permettendo ai Duchi di Cambridge di volare coi loro figli. Quando Will e Kate visitarono l’Australia, il piccolo George, che allora aveva un anno, era con loro sullo stesso aereo. La Regina aveva accordato loro il permesso, poiché la linea di successione era garantita con Carlo.

Ma quando George compirà 12 anni, questo non sarà più possibile. Il primogenito dei Duchi non potrà più volare con suo padre William. Il protocollo non stabilisce con chi Kate dovrà viaggiare, ma di certo dovrà scegliere se stare col figlio o col marito, dunque necessariamente sarà separata da uno dei due.

Questo vale sia per i jet privati che per voli di linea che a volte i reali utilizzano. Recentemente Harry è tornato da Roma su un volo commerciale. Kate invece ha volato con la British Airways nel 2016, mentre William ha preso un aereo Ryanair lo scorso anno. Nel 2011 la coppia rimase a terra, come chiunque altro, quando il loro aereo non decollò per un guasto.