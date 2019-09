Kate Middleton, la figlia Charlotte va a scuola: quello che fa per lei

editato in: da

Kate, George e Charlotte rubano la scena a mamma e papà

Kate Middleton ha un appuntamento importantissimo: il primo giorno di scuola di sua figlia Charlotte, il 5 settembre.

La Duchessa di Cambridge accompagnerà la piccola, che ha compiuto 4 anni lo scorso maggio, alla St Thomas’s Battersea school di Londra, lo stesso prestigioso istituto frequentato dal primogenito George.

Sarà un giorno emozionante anche per Kate che nel 2017 non riuscì ad essere al fianco del primo figlio quando iniziò la scuola. Infatti era in dolce attesa di Louis e le forti nausee di cui soffriva le impedirono di uscire di casa. Ma per Charlotte ci sarà.

L’inizio della scuola comporterà una serie di cambiamenti per la piccola. A cominciare dal modo in cui verrà chiamata dai compagni e dalle maestre. Esattamente come per George, lei sarà nota come Charlotte Cambridge. Il suo bizzarro cognome deriva dal titolo nobiliare dei genitori che sono appunto i Duchi di Cambridge.

A scuola la Principessina imparerà francese, computer, arte, musica, teatro e danza, proprio come suo fratello. Inoltre, apprenderà i rudimenti della scrittura e parteciperà a diversi laboratori che le insegneranno ad essere più sicura di sé, a prendere decisioni, a risolvere problemi.

Secondo indiscrezioni, pare che Charlotte sia entusiasta di iniziare le lezioni e non dovrebbe avere grandi problemi ad ambientarsi. La Principessina infatti ha un carattere vivace e aperto, differentemente da George che è più schivo.

Certo, la piccola ha il grande vantaggio di avere il fratello maggiore nello stesso istituto (per lui è il terzo anno), dunque si sentirà meno spaesata. Anche perché George è molto protettivo con lei e sicuramente le spiegherà come funzionano le cose lì e come potrà divertirsi.

William e Kate hanno scelto per i figli una scuola esclusiva. Spenderanno per l’educazione di George 19,287 sterline l’anno, mentre per Charlotte 18,915 sterline. Per i secondi figli l’istituto prevede evidentemente un piccolo sconto.