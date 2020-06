Kate Middleton insofferente per i continui confronti con Meghan Markle

editato in: da

L’adagio Kate Middleton vs Meghan Markle va avanti ormai da anni. Questi continui confronti, avrebbero a quanto pare stufato la Duchessa di Cambridge. Secondo quanto rivelato da un ex giornalista esperto delle vicende di The Firm, Kate sarebbe quanto mai intenzionata a mettere a tacere questi paragoni, ma anche furiosa per via dei contenuti di un articolo a lei dedicato sulla rivista Tatler, che l’ha scelta come protagonista della copertina del numero di luglio/agosto.

Secondo fonti accreditate, la Duchessa starebbe valutando la possibilità di intraprendere azione legale contro il rotocalco. A causare la sua insofferenza sarebbero state in particolare le affermazioni relative a una sua stanchezza per via dell’aumento del carico di lavoro dovuto all’abbandono della Famiglia Reale da parte dell’ex attrice di Suits.

A detta di Duncan Larcombe, ex giornalista e autore di una biografia incentrata su Harry e in particolare sul suo cambiamento dopo il matrimonio con la Markle, Kate sarebbe sconvolta e, ribadiamo, fortemente intenzionata a mettere a tacere tutti i confronti tra lei e la cognata.

Secondo Larcombe, il costante paragone tra le due donne fa sì che Kate appaia come un baluardo per battere Meghan (che ha sfidato ancora una volta la tradizione scegliendo di non omaggiare la Regina Elisabetta in occasione del suo compleanno). L’ex giornalista ha fatto presente che anche William prova molto fastidio ogni volta che vengono fatti confronti tra lui e Kate e i genitori del piccolo Archie.

Tornando alla situazione che sta vivendo in questo momento la Duchessa di Cambridge, ricordiamo che lei e William hanno inviato alla rivista Tatler, vera e propria bibbia dell’editoria glamour in UK, una diffida dove invitano alla rimozione da internet di un articolo in cui Kate viene denominata ‘Catherine the Great’, a loro avviso privo di fondamenti. Una fonte reale ha dichiarato al Daily Mail che i contenuti sopra citati sono sessisti e vergognosi.

A essere contestate sono le già citate affermazioni relative alla stanchezza di Kate, così come esternazioni che parlano di un’ossessione di William per Carole Middleton, madre della Duchessa di Cambridge. Oggetto dell’ira di Kate e William sono anche alcuni commenti riguardanti Pippa. Concludiamo ricordando che la rivista ha risposto alle accuse dei Duchi specificando che la coppia sapeva da tempo dei contenuti del numero e che ha anche ricevuto dalla redazione la richiesta di contribuire ad essi.