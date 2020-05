Kate Middleton infrange le regole per il bene della figlia Charlotte

editato in: da

Kate Middleton: Charlotte compie 5 anni ed è identica a lei

Kate Middleton e il Principe William sono genitori da sempre molto attenti alle esigenze dei loro bambini, e in questi ultimi mesi non abbiamo potuto fare a meno di notare l’armonia che regna nella loro famiglia. Di recente, però, si sono trovati di fronte ad una decisione piuttosto difficile.

A causa della situazione d’emergenza che stiamo vivendo, ormai da diverse settimane la Royal Family è in isolamento presso la tenuta reale di Anmer Hall, a Norfolk. Il luogo ideale per crescere dei bambini, dove George, Charlotte e Louis hanno potuto trascorrere splendide giornate immersi nella natura, grazie anche all’arrivo della bella stagione. Per i Principini, infatti, è scattato il protocollo di insegnamento via web, come per tutti gli altri bambini in età scolastica.

Kate ha più volte raccontato simpatici aneddoti sui suoi figli alle prese con i compiti, e ha mostrato un lato di sé che non conoscevamo, decisamente più serena e sorridente nel fare la mamma. Tuttavia, questa serenità si sarebbe infranta nei giorni scorsi: presto Charlotte dovrebbe tornare a scuola. Le linee guida governative prevedono la riapertura graduale di alcune delle classi scolastiche inglesi a partire dal 1° giugno.

Il provvedimento riguarda solamente gli studenti frequentati il primo e il sesto anno, quindi la secondogenita di Kate e William vi rientra appieno. George invece dovrebbe rimanere a casa ancora per un po’, continuando a seguire le videolezioni, mentre Louis, che ha da poco compiuto due anni, è troppo piccolo per andare a scuola. Naturalmente, la frequenza in classe sarà sottoposta a rigide norme di sicurezza, tra ingressi contingentati e rispetto delle distanze sociali. Ma ciò potrebbe non essere sufficiente.

Come rivela al Daily Mail una fonte vicina alla Famiglia Reale, mamma Kate non sarebbe affatto contenta di questo provvedimento, ritenendo ancora troppo presto riaprire le scuole, seppur in modo graduale. In considerazione di questo timore, Kate e William starebbero discutendo sull’opportunità di tenere i propri figli insieme a casa.

La loro scelta rappresenterebbe un gesto dal forte impatto sociale, sia nei confronti del Governo che delle tantissime famiglie inglesi coinvolte dal provvedimento di riapertura. La Duchessa di Cambridge, dunque, potrebbe decidere di infrangere le regole non solo per il benessere dei propri figli, ma anche come “protesta” per una scelta governativa che non la troverebbe d’accordo. Quello di Kate e William sarebbe un messaggio che non potrà certo passare inosservato.