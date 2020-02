Kate Middleton incoronata icona di stile. Meghan Markle solo quinta

editato in: da

Kate Middleton è stata proclamata regina di stile indiscussa battendo anche Meghan Markle, i risultati parlano chiaro. Secondo infatti una ricerca condotta dalla Fashion Retail Accademy la Duchessa di Cambridge non avrebbe rivali in fatto di scelte di abbigliamento.

La guerriglia tra Cambridge e Sussex è raccontata a suon di abiti scintillanti, lustrini e paillettes ma anche da look formali, scelti per le uscite ufficiali delle protagoniste della casa reale. Anche se queste per Meghan non ci saranno più, non abbiamo dubbi sul fatto che la moglie di Harry resterà sempre sotto i riflettori.

Ora che il decennio si è concluso, le somme sono state tirate: chi è l’icona di stile tra Kate Middleton e Meghan Markle?. La risposta è unanime, tra le due Royal sfidanti infatti, la Duchessa di Cambridge si è aggiudicata il primato.

La sua eleganza e quel portamento gentile hanno fatto di Kate uno stile unico e ormai riconosciuto in tutto il mondo, sarà per questo che la moglie di Williams si è aggiudicata la corona? A quanto pare le vittorie recenti della Middleton non riguardano solo le sue azzeccate scelte dei look, grazie alle sue attività e all’empatia che la Duchessa ha sempre dimostrato infatti si è meritata, da parte dei sostenitori reali, l’appellativo di Principessa dei bambini e del popolo.

Inutile dirlo, la presenza di Lady Diana ormai fa eco alla moglie di Williams che ultimamente non sbaglia un colpo. Non ci stupisce quindi trovarla in cima alla classifica delle icone di stile redatta dalla Fashion Retail Accademy.

Secondo i dati diffusi dall’Accademia, il primato, in fatto di moda, resterebbe al Regno Unito e a vincere senza alcuna rivale è proprio la Duchessa di Cambridge che ha ottenuto quasi il 48% delle preferenze dei votanti. E Meghan? La Duchessa di Sussex è arrivata solo quinta, a votarla appena il 20% delle persone.

La differenza sostanziale tra le due sta nella scelta degli abiti e nella creazione dei look. Se infatti Kate riesce ad essere popolare e apprezzate da parte di tutte le generazioni, sembra che invece Meghan influenzi soltanto le donne over 45.

Nella classifica appare anche un nome molto interessante, ovvero quello della Regina che si aggiudica il terzo posto come icona della moda reale. Tutto merito dei suoi abiti sgargianti e dei cappelli che solo lei, sa abbinare.