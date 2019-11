Kate Middleton incinta: la prova definitiva da William

editato in: da

Kate Middleton è incinta. Ne sono sicuri i royal watchers secondo cui la prova definitiva sarebbe arrivata da William. Da tempo ormai si parla di una quarta gravidanza per la duchessa di Cambridge dopo la nascita di George, Charlotte e Louis.

A quanto pare Kate e William non hanno nessuna intenzione di fermarsi e sarebbero pronti ad avere un altro bambino. Se Kensington Palace non ha mai confermato l’indiscrezione, sono molti gli indizi che fanno pensare a una nuova gravidanza: il gesto della Middleton di toccarsi sempre la pancia, un nuovo taglio di capelli e la presenza di un medico in Pakistan.

L’ultima prova però sembra svelare una volta per tutte l’arrivo di un quarto Royal Baby. A fornirla è stata proprio William che ha affermato che la duchessa di Cambridge non accompagnerà il marito nel suo viaggio alla scoperta di Kuwait e Oman. Se qualche settimana fa Kate aveva accettato di recarsi in Pakistan, questa volta resterà a Londra, ufficialmente per riposarsi prima delle feste natalizie.

In realtà gli esperti di gossip reale sono convinti che questa rinuncia nasconda ben altro e che sia la prova definitiva che Kate è incinta. Come è noto infatti Kate soffre di iperemesi gravidica, un disturbo, caratterizzato da nausee, che l’aveva messa a dura prova durante tutte le sue gravidanze.

Ora che la Middleton aspetta il quarto figlio i problemi causati dall’iperemesi la costringerebbero a rimanere a casa e riguardarsi. William dunque partirà da solo il 1 dicembre e tornerà il 4 come è stato annunciato in un comunicato ufficiale in cui il nome della duchessa non compare.

La duchessa di Cambridge è davvero incinta? Kate non ha mai nascosto il suo amore per i bambini e ora che Louis è cresciuto una quarta gravidanza non è da escludere. Nel frattempo i fan della Royal Family sognano in grande, sperando che anche Meghan sia incinta in contemporanea.