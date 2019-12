Kate Middleton incinta: parla l’esperta. E la Regina la sostiene

editato in: da

Kate Middleton in fattoria: piumino rosso natalizio e scarponcini

Kate Middleton è davvero incinta del quarto figlio? Secondo Katharine Graves, esperta di Corte, l’annuncio della gravidanza dovrebbe avvenire “molto presto”.

L’affermazione dell’autrice di The Hypnobirthing Book ha analizzato il comportamento della Duchessa di Cambridge rispetto alle altre tre gravidanze, dimostrando che ha pianificato in modo canonico le dolci attese. Nel 2011 ha sposato William, due anni dopo, nel 2013, è nato George, passati altri due anni, nel 2015, è nata Charlotte. E nel 2018 ha visto la luce il piccolo Louis.

Dunque, stando ai calcoli della Graves, se Kate e William hanno deciso di avere il quarto royal baby, nel 2020 dovranno dare l’annuncio. Difficilmente, Lady Middleton non rispetterà le tempistiche tradizionali. Due anni tra un bebè e l’altro le permette di affrontare al meglio la gestione della famiglia con un neonato e gli impegni di Corte che stanno diventando sempre più pressanti. E aggiunge l’esperta: “Quando vivi in una campana di vetro come i royal baby, è assolutamente benefico l’arrivo di un altro fratellino o di una sorellina”.

Tra l’altro la gravidanza nel 2020 permetterebbe a Kate di presenziare agli eventi della Monarchia, giusto in tempo per l’abdicazione di Elisabetta a favore del figlio Carlo, che dovrebbe avvenire entro 18 mesi se l’indiscrezione è corretta. Senza contare che la World Health Organization (WHO) raccomanda una distanza di 18-24 mesi tra una gravidanza e l’altra.

Elisabetta potrebbe accogliere l’arrivo di un altro nipotino con gioia, considerandolo un evento positivo anche per la Famiglia Reale, in considerazione degli scandali che sta vivendo. La Sovrana sta consolidando ulteriormente il rapporto con Kate. Le due donne, sottolinea Katie Nicholl, commentatrice reale, hanno stretto un forte legame, costruito negli anni, fatto di reciproco rispetto e fiducia.

La Regina adora parlare con Lady Middleton e sapere dei suoi bis-nipoti. E Kate si dimostra affezionata nei suoi confronti, cercando di compiacerla nei suoi desideri. Infatti, sarà a Sandringham per Natale coi tre figli. E magari sarà l’occasione per dare un lieto annuncio.