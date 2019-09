Kate Middleton incinta: lo rivela la figlia Charlotte

editato in: da

Kate Middleton torna al lavoro: pancino sospetto e abito da 1800 euro

Kate Middleton incinta per la quarta volta. Lo avrebbe rivelato sua figlia Charlotte a una compagna di scuola.

Stando a quanto riporta il magazine New Idea, la Principessina, che ha cominciato a frequentare da qualche giorno la Thomas’s Battersea school, avrebbe raccontato a un’amichetta che la mamma, ossia Kate, sta aspettando un’altra bambina.

Una delle insegnanti di sostegno ha assistito alla scena e ha raccontato che Charlotte parlava ad alta voce ed era convinta che la mamma fosse incinta. Questa testimonianza, riportata da New Idea, andrebbe a confermare i sospetti di una quarta gravidanza di Lady Middleton.

Sospetti aumentati, quando la Duchessa di Cambridge una settimana fa si è presentata all’inaugurazione del suo giardino “Back to Nature” con un abito a fiori di Emilia Wickstead da cui spuntava un pancino stranamente arrotondato che faceva pensare alle forme di una dolce attesa.

Tra l’altro, Kate in quella occasione ha tenuto un discorso dove ha raccontato la sua esperienza di madre e ha fatto alcune considerazioni sui bambini neonati. In fondo, Lady Middleton non ha mai nascosto il suo desiderio di avere un altro figlio. Lei adora fare la mamma e ciò è evidente anche in pubblico, quando porta con sé i suoi bambini o quando si intrattiene con quelli degli altri.

Naturalmente, bisogna tenere i piedi per terra. Al momento il Palazzo non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sulla gravidanza di Kate. Questo significa che se fosse davvero incinta, non è ancora al terzo mese. Dunque, come è possibile che Charlotte sappia già che il quarto royal baby è femmina? Forse si tratta solo di un suo desiderio, avendo lei due fratelli, George e Louis.

Di conseguenza, altri dubbi possono essere sollevati su tutto quanto la Principessina ha raccontato alla sua amica. Certo, Charlotte, 4 anni, è sveglia e l’innocenza dei bimbi impedisce loro di nascondere la verità.