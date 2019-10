Kate Middleton incanta in verde: insolito gesto d’amore per William

editato in: da

Kate Middleton, splendida in verde ed è amore con William

Kate Middleton ruba la scena a Meghan Markle durante la visita all’Aga Khan Centre di Londra. L’incontro anticipa il viaggio in Pakistan che farà tra il 14 e il 18 ottobre.

La Duchessa di Cambridge ha dunque raggiunto William a King’s Cross per incontrare il leader spirituale musulmano, 85 anni. Per l’occasione ha scelto un abito formale, accollato e lungo fino ai piedi, sui toni del verde (825 sterline), firmato ARoss Girl x Soler, il brand preferito dalla Contessa del Wessex. Kate lo ha abbinato a delle décolletée verde bosco, dai tacchi sottili, di Gianvito Rossi.

L’outfit di Lady Middleton è impeccabile e lei è semplicemente splendida. L’abito inoltre rivela un dettaglio prezioso. La stoffa morbida e leggera accarezza la silhouette filiforme e il pancino sospetto delle scorse settimane è sparito. Dunque, i rumors sulla quarta gravidanza sembrano risolversi in un nulla di fatto, anche se Kate nei primi mesi della dolce attesa è sempre apparsa molto magra a causa delle forti nausee di cui soffriva e che le facevano addirittura perdere peso.

Di certo, William e Kate sono apparsi molto uniti e in perfetta sintonia, nonostante le ripetute voci di crisi e di tradimenti da parte del Principe. Contagiata forse da Harry e Meghan, Lady Middleton si è spinta addirittura a manifestare in pubblico il proprio affetto al marito. In un rarissimo gesto intimo gli ha accarezzato una spalla. L’intimità è durata appena un attimo, ma Richard Palmer, corrispondente del Daily Express, è riuscita a coglierla e a condividerla sul suo profilo Twitter.

Come è noto i Duchi di Cambridge si attengono strettamente alle regole non scritte imposte dalla Regina che vieta ai membri della Famiglia Reale di mostrare le proprie emozioni. Dunque, è davvero un’eccezione per Kate spingersi oltre il protocollo. Secondo l’esperto di linguaggio Robin Kermode, il gesto affettuoso di Kate dimostra che lei e William sono strettamente legati tra loro. Ma essendo una coppia solida e indipendente, non sentono la necessità di dimostrare continuamente il loro amore.