Kate Middleton incanta al gala. Melania Trump sparisce e Meghan Markle le snobba

Kate Middleton incanta con l’abito da sogno e batte Melania Trump

Kate Middleton compare a Buckingham Palace per la cena di Stato col Presidente Trump e la First Lady Melania sparisce.

Dopo l’abito di Dolce & Gabbana, in stile Diana, Melania Trump opta per un semplice vestito da sera bianco di Dior con candidi guanti lunghi. Complici i capelli raccolti, la moglie del Tycoon sembra pronta per andare all’altare, manca solo il velo. La First Lady è visibilmente emozionata e sembra un po’ impacciata nell’affrontare un ambiente così formale. D’altro canto, suo marito si è rivolto alla Regina con tanto di pacche sulla spalla e stretta di mano non proprio regolamentare. Forse sentirà anche la pressione del confronto con la Duchessa di Cambridge cui sembra essersi ispirata per i look sfoggiati in Giappone.

Invece Kate, anche lei in bianco come vuole il dress code di Corte, si affida al suo stilista preferito per gli eventi istituzionali, Alexander McQueen, e incanta. Il suo è un abito principesco, impreziosito dalla tiara prediletta, la Cambridge Lover’s Knot, abbinata a degli orecchini di brillanti appartenuti alla Regina Madre. Indossa la Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order sulla sua fascia blu. È la prima volta, infatti la Sovrana le ha concesso questo onore solo lo scorso aprile.

Lady Middleton fa il suo ingresso accanto al Ministro del Tesoro americano, mentre William la precede camminando al fianco di Theresa May.

Alla cena di gala sono presenti anche Carlo e Camilla, anche lei in total white come pure la Regina Elisabetta. Mentre Harry e Meghan Markle non ci sono. Il Principe aveva partecipato al pranzo, ma sua moglie non si è fatta vedere. Ufficialmente perché è in congedo maternità, ma secondo indiscrezioni, si sarebbe rifiutata di incontrare il Presidente Trump, avendo idee diametralmente opposte. Per fortuna l’arrivo del piccolo Archie ha scongiurato l’incidente diplomatico.