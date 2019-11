Kate Middleton incanta con l’abito perfetto. Ma i capelli sono troppo vaporosi

editato in: da

Kate Middleton in blu è incantevole

Kate Middleton e suo marito William dedicano la giornata alle vittime della Grenfell Tower e in generale degli attacchi terroristici.

Il primo appuntamento è alla chiesa di St Martin-in-the-Fields nel cuore di Londra per la cerimonia di apertura del National Emergencies Trust, un ente istituito nel 2017 dopo una serie di attentati sul suolo inglese, per affrontare le emergenze in caso di catastrofi come quella capitata alle Grenfell Tower.

La Duchessa di Cambridge è apparsa incantevole con l’abito perfetto per lei, che non a caso porta il suo nome. Firmato da Emilia Wickstead, il modello si chiama appunto Kate. La moglie di William ne possiede diverse versioni in colori differenti.

Questa volta ha optato per il blu navy, più elegante e sobrio, date le circostanze. Si tratta di un vestito dalle linee minimal con scollo rotondo, maniche lunghe, gonna svasata e cintura coordinata. Sfortunatamente l’abito non è più disponibile, ma si possono trovare in commercio copie low cost.

Sebbene la cintura stretta in vita crei qualche piega all’altezza della pancia, non si può certo dire che Kate abbia delle forme sospette che possano far pensare a una nuova gravidanza, come si vociferava qualche tempo fa. E lei nemmeno si nasconde il pancino con le mani o la clutch.

Lady Middleton lo abbina a delle décolletée di vernice nere, con tacco stiletto, di Gianvito Rossi, il marchio italiano è uno dei suoi preferiti. Come vuole il dress code di Corte, Kate indossa dei collant, color carne, forse un po’ troppo lucidi.

La Duchessa ha sfoggiato una insolita capigliatura vaporosa che evidentemente le dà fastidio. Appena scesa dall’auto infatti ha subito sistemato i capelli togliendoli dal viso. Anche se a complicare la situazione, ha contribuito il vento birichino che le ha scompigliato la pettinatura.