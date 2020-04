Kate Middleton incanta in foto con l’abito floreale

editato in: da

Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, è già Regina in fatto di stile. I suoi look sono tra i più copiati al mondo per una buona ragione: la moglie del Principe William raramente sbaglia e riesce sempre a dimostrare classe ed eleganza con ogni sua scelta.

Kate Middleton, anche questa volta, non si è smentita: in un breve video per la BBC, pubblicato anche sul canale ufficiale dei Cambridge su Instagram, è apparsa sorridente e radiosa con un abito destinato a far tendenza. A fianco del Principe William e dei figli George, Charlotte e Louis, ha applaudito al sistema sanitario nazionale del Regno Unito. Il risultato è una tenera fotografia di famiglia, scattata di fronte ad Amner Hall, la loro casa di campagna nel Norfolk.

Per l’occasione Kate ha indossato un abito di un particolarissimo color ceruleo. Un colore che dona particolarmente alla Duchessa e che ne ha messo in risalto i dolci tratti del suo volto. Un vestito romantico e primaverile, con stampa floreale, lungo fino alle caviglie, che non poteva passare inosservato.

A rendere l’abito perfetto e ricercato, però, sono stati i dettagli. I bottoni, presenti lungo tutto il capo, erano completamenti ricoperti dello stesso tessuto del vestito. Bellissime, inoltre, le balze presenti sul colletto e sull’orlo. Kate, infine, ha completato il look con un’acconciatura composta da morbide onde naturali e con degli orecchini pendenti in argento.

Ciò che probabilmente non è sfuggito agli appassionati di moda sono gli outfit del resto della Famiglia Reale, completamente abbinati all’abito della Duchessa. Il Principe William, infatti, ha optato per un maglione blu dal quale fuoriusciva il colletto di una camicia celeste. Più scuro, invece, il pantalone.

Per il primogenito George, poi, è stata scelta una camicia a quadri e dei pantaloni blu scuro. In navy, invece, Louis, il più piccolo della famiglia. Ma ad assomigliare di più a mamma Kate è, senza alcun dubbio, Charlotte. Non solo per il vestito molto semplice, ma per il carisma che fin da subito ha dimostrato di avere. La sua intraprendenza, d’altronde, è evidente: la prima ad uscire da Amner Hall e ad applaudire è stata proprio lei, riuscendo così a rubare la scena ad una sorridente ed orgogliosa Middleton.