Kate Middleton inarrestabili dopo l’addio di Meghan Markle. Ma a colazione delude

Kate Middleton si è svegliata presto, infatti la sua agenda prevede una visita a un asilo di Londra.

Sono passate meno di 24 ore dall’evento all’ospedale pediatrico e la Duchessa di Cambridge si mostra nuovamente in pubblico. Il lavoro pare aumentato da quando Meghan Markle e Harry hanno lasciato il loro ruolo nella Monarchia, preferendo trasferirsi da quasi cittadini privati in Canada.

Kate dunque è inarrestabile e soprattutto appare serena più che mai. Forse l’allontanamento di Meghan ha dissipato quell’atmosfera tesa e cupa che si respirava negli ultimi mesi a Palazzo. Sta di fatto che nonostante la levataccia, Lady Middleton è scesa dall’auto raggiante per entrare nella Stockwell Gardens Nursery & Pre-School che fa parte della London Early Years Foundation, seguita da anni dalla moglie di William.

La Duchessa ha parlato coi membri dello staff discutendo degli obiettivi raggiunti e ha ascoltato una conferenza sull’importanza dell’alimentazione nello sviluppo dei bambini. Infine, ha personalmente aiutato a servire la colazione ai piccoli.

Per l’occasione Kate ha scelto un look casual, ma classico. Si è presentata con un cappotto su misura, blu chiaro, sotto il quale indossa un top crema decorato con ricami, jeans skinny neri e stivaletti. Lady Middleton è chic come sempre, ma l‘insieme non convince. Il cappotto le fa difetto e soprattutto stride l’abbinata della blusa vintage con i jeans sportivi. Insomma, in fatto di stile questa volta sbaglia tutto.

Insomma dopo l’abito bon ton di Catherine Walker indossato nel Giorno della Memoria e il completo di Dolce & Gabbana, questa volta la Duchessa delude. Sicuramente si rifarà al gala dei Bafta dove avrà modo di essere irresistibile. Meghan sarà gelosa?