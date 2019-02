Kate Middleton in verde delude col look. Ma svela il segreto della sua felicità

editato in: da

Kate Middleton, abito verde di Eponine e gli stivaletti deludenti

Kate Middleton si è divertita a giocare con un gruppo di bambini della scuola primaria, nell’ambito della settimana per la salute mentale.

La Duchessa di Cambridge è dolcissima coi piccoli e svela a loro l’oggetto che la rende felice. Si tratta di una foto che la ritrae insieme a William e ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Lo scatto è noto al mondo, perché è stato scelto dalla coppia reale come cartolina per gli auguri di Natale. Ma il segreto svelato è intimo.

Ai piccoli studenti l’ha presentato così: “Questa è una foto della mia famiglia. Questi sono i miei tre figli e questo è mio marito. La mia famiglia mi rende molto felice. Ci piace giocare e passare del tempo insieme. E questo mi fa sentire molto felice”.

Kate adora fare la mamma, infatti vorrebbe avere il quarto figlio. E coi bambini si trova perfettamente a suo agio: scherza, ride, si delizia nell’aiutarli a fare i lavoretti.

Per incontrare i bimbi della Lavender Primary School, Lady Middleton ha optato per un abito verde brillante, firmato Eponine, da 2.383 euro. Si tratta di un abito-cappotto in lana, ideale per il clima invernale, a forma di trapezio, in stile anni ’60, che Kate abbina a calze nere coprenti e stivaletti stringati di uno dei suoi marchi preferiti, L.K. Bennett, da 335 euro. Splendidi gli orecchini creati da Kiki McDonough che costano meno dell’abito, “solo” 2.080 euro. E sfoggia in via del tutto eccezionale lo smalto trasparente sulle unghie delle mani. La Duchessa infatti predilige sempre una manicure naturale.

La Duchessa è in splendida forma ma il look è davvero deludente, specialmente nell’accostamento abito-stivaletti. Gli ankle boots sono totalmente fuori luogo. Anche il colore dell’outfit è davvero coraggioso. Il verde indubbiamente è una tonalità rilassante, ma così carico solo la Regina Elisabetta può osare indossarlo.