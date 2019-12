Kate Middleton in tv confessa di quando ha fatto la cameriera

editato in: da

Kate Middleton va in tv, abito rosso da 1.450 sterline

Kate Middleton ha rivelato di aver lavorato come cameriera, un’esperienza che l’ha segnata: “Fu terribile“.

La Duchessa di Cambridge, protagonista col marito William, della trasmissione A Berry Royal Christmas, ha conquistato il pubblico televisivo, complice il look rosso da migliaia di sterline e le confessioni sulla sua vita privata.

Chi avrebbe mai detto che la futura Regina d’Inghilterra avesse servito ai tavoli. È accaduto durante gli anni dell’università. Ma quando la conduttrice Mary Berry le chiede come è andata, Lady Middleton rivela candidamente che “fu terribile“. Un commento che potrebbe suonare imbarazzante e ambiguo.

Kate poi svela cosa ha fatto William per conquistarla ai tempi in cui erano studenti alla St. Andrews. Il Principe ha cucinato per lei ogni tipo di piatto, ma il suo forte era la salsa alla bolognese. In trasmissione non specificano però di cosa si trattava esattamente. Ora invece il Duca di Cambridge lascia che sia la sua dolce metà ad occuparsi della cucina, lui al massimo prepara il tè. Anche se Kate lo difende rivelando che suo marito, quando vuole, sa preparare ottime colazioni.

Mentre la Duchessa si diverte a preparare la pizza coi figli George e Charlotte, usando proprio la ricetta di Mary Berry: ed è stato un successo.

Lady Middleton poi si giustifica, dicendo di essere un po’ goffa, nel preparare i cocktail di Natale. E ricorda di quella volta che dimenticò il coperchio mentre frullava una passata di spinaci col risultato che la zuppa finì sul soffitto. Nel programma Will e Kate si impegnano a preparare i pasti per tutti i volontari che lavoreranno a Natale. La coppia ha spiegato come stanno già sensibilizzando i figli verso le persone più bisognose.