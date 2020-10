Kate Middleton in tv col tailleur perfetto: batte Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton, il tailleur perfetto che va contro il protocollo

Kate Middleton come Meghan Markle va in tv. Al suo fianco c’è William e l’occasione è la presentazione del premio Pride of Britain che quest’anno è stato conferito ai medici in prima linea contro il coronavirus.

Per la televisione Kate Middleton viene meno addirittura al dress code di Corte che suggerisce caldamente alle donne della Famiglia Reale di non indossare tailleur pantaloni, considerati troppo maschili. La Regina Elisabetta li detesta. Ma questa volta la Duchessa di Cambridge ha deciso di contravvenire al protocollo e non sbaglia.

Kate indossa uno splendido due pezzi con giacca asimmetrica e pantaloni larghi di Smythe, in stile anni ’70, che abbina a una camicia in seta, blu elettrico e pois rossi, con maniche corte a sbuffo, firmata Lisou (tua per 250 sterline). Lady Middleton è davvero ultra chic e moderna, sembra abbia seguito l’esempio di Letizia di Spagna che ha reso il tailleur pantaloni un look iconico.

Ebbene Kate in tv, complice il look perfetto, rende molto meglio di Meghan Markle, nonostante quest’ultima abbia più esperienza di lei sul piccolo schermo. Sarà che la moglie di Harry ha optato per un profilo basso e più alla mano rispetto ai suoi mesi britannici, ma spesso nei vari collegamenti video e televisivi è apparsa sottotono, almeno dal punto di vista degli outfit.

Lady Middleton dunque supera brillantemente la prova delle telecamere, anche grazie al supporto della nota presentatrice inglese Kate Garraway. L’evento è stato registrato al St Bartholomew’s Hospital di Londra, il più antico ospedale britannico che ha pubblicato le foto della premiazione sul suo profilo Twitter. La premiazione è stata registrata e verrà trasmessa il primo novembre su ITV.

La conduttrice Kate Garraway ha rivelato quanto i Duchi di Cambridge siano stati affabili con lei, dedicandole molto del loro tempo. Tra l’altro, la presentatrice di Good Morning Britain è stata colpita in prima persona dall’epidemia. Suo marito è infatti ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid.

William e Kate si sono sinceramente preoccupati per lei e l’hanno abbracciata virtualmente per farle sentire tutta la loro vicinanza in un momento così difficile.