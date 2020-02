Kate Middleton in rosso strega William e cede al gesto affettuoso

editato in: da

Kate Middleton e William sono nel Galles per un pomeriggio ricco di impegni.

Dopo il look da sogno bianco e oro sfoggiato ai BAFTA, la Duchessa di Cambridge è tornata a vestire “abiti da ufficio”. Kate indossa un cappotto blu navy a doppio petto di Hobbs (349 sterline) sotto il quale si intravede un vestito rosso firmato Zara. Ancora una volta la moglie di Will sfoggia un capo low cost del marchio spagnolo, dopo aver stupito tutti con l’abito in saldo che costava meno di 20 euro.

Kate ha un gusto impeccabile nel comporre gli outfit e la cura dei dettagli è quasi maniacale. Così eccola proteggersi il collo con una sciarpa rossa a cuori rosa, un accessorio frivolo che è raro trovare nella Duchessa, di solito molto classica e bon ton nei gusti. La clutch rigorosamente rossa è di Mulberry, mentre ai piedi calza stivali alti di camoscio nero, riciclati.

Kate sorride e con William sembra in perfetta sintonia. Addirittura si lascia andare a un tenero gesto nei confronti del marito. La coppia si guarda negli occhi e lei sfiora con la mano la spalla del Principe. Pensare che solo qualche mese, si ritrasse stizzita quando William tentò di farle una carezza simile in pubblico.

Allora si parlò di crisi di coppia, ma nelle ultime uscite ufficiali i Duchi di Cambridge sono apparsi più affiatati che mai. Addirittura Lady Middleton ha osato contravvenire alla regola non scritta della Regina che vieta ogni manifestazione di affetto tra i membri della Famiglia Reale.

Superato lo choc del Megxit e forse riconciliati almeno con Harry, William e Kate hanno ritrovato il loro equilibrio e la loro serenità. Tutto il contrario di quanto sembrano vivere i Sussex sui quali, secondo indiscrezioni, si avvicina l’ombra del divorzio.