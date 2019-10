Kate Middleton in Pakistan, una tempesta di fulmini ritarda la partenza

editato in: da

Contrattempo per Kate Middleton e William in Pakistan. Da programma i Duchi di Cambridge avrebbero dovuto lasciare Lahore il 17 ottobre per raggiungere Islamabad e da lì prendere l’aereo che li avrebbe riportati a Londra.

Ma non è stato così. Una violenta tempesta di fulmini ha costretto William e Kate a restare nell’antica città. Attimi di difficoltà e tensione si sono vissuti per trovare una camera d’albergo all’augusta coppia e al loro entourage, tra addetti alla sicurezza e 50 giornalisti, in tutto 100 persone.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, dopo aver atteso per un’ora sull’aereo, i Duchi di Cambridge sono stati trasferiti con un convoglio speciale al vicino Pearl Continental Hotel dove sono entrati per un ingresso privato. Nel frattempo gli assistenti hanno riorganizzato l’agenda della coppia, annullando l’importante visita a un sito militare al confine con l’Afghanistan e un tour in elicottero sopra il passo Khyber che non era stato annunciato in anticipo per motivi di sicurezza.

William e Kate invece hanno trascorso la serata privatamente, per stupire la mattina dopo gli ospiti dell’hotel attraversando la hall per raggiungere l’auto che li stava attendendo per portarli in aeroporto e tornare a Islamabad a conclusione del loro viaggio.

I Duchi sono apparsi sereni anche se un po’ stanchi. Kate ha nuovamente affascinato con un look pakistano. Ha scelto di nuovo il bianco dopo il kamiz ricamato con gelsomini. Questa volta invece spiccano decori neri lungo i bordi e tra le mani della Duchessa è spuntata un’insolita hand bag, forse più pratica per il viaggio in aereo.

Tornati nella capitale pakistana, Will e consorte hanno visitato un centro militare di addestramento cinofilo dove la Duchessa si è presentata indossando un elegantissimo soprabito scuro.

Dell’emergenza che ha bloccato la coppia, i media sono stati informati sono dopo che Will e Kate sono arrivati sani e salvi all’aeroporto di Lahore, permettendo così a loro di trascorrere la notte in tranquillità.