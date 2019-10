Kate Middleton in Pakistan: mostra i piedi e il cambio di look lascia senza fiato

editato in: da

Kate Middleton in Pakistan: i look verdi

Kate Middleton e William hanno un’agenda molto fitta in Pakistan. Dopo la visita alla scuola di Islamabad, hanno incontrato il Primo Ministro Imran Khan a pranzo.

L’occasione richiede un cambio di look. Così abbandonato il completo blu, la Duchessa di Cambridge sfoggia un outfit verde brillante. Dopo l’abito celeste, indossato al suo arrivo, Kate si affida ancora una volta a Catherine Walker, una delle sue stiliste preferite.

Per presentarsi a Imran Khan, indossa un soprabito verde, con collo coreano, del noto marchio britannico, che abbina a pantaloni bianchi, firmati Maheen Khan. Le scarpe color bosco sono in camoscio, la sciarpa è di Satrangi e gli orecchini di Zeen. Il suo look è una sapiente commistione di firme inglesi e pakistane, a simboleggiare l’unione dei due Paesi.

Per i Duchi di Cambridge è particolarmente significativo l’incontro con il premier, poiché era molto amico di Diana. Questo viaggio sembra proprio ripercorrere la strada aperta dalla Principessa triste col Pakistan. Non è un caso che Kate abbia omaggiato la suocera scomparsa con il look del suo arrivo nello Stato asiatico.

Ma gli impegni per la coppia non finiscono qua. Lady Middleton e consorte, dopo un tour per Islamabad in tuk tuk, arrivano al Monumento Nazionale del Pakistan. E Kate dà il meglio di sé, ma anche il Principe lascia sbalorditi.

Il verde torna di nuovo e in fondo l’aveva già anticipato a Londra con la mise scelta per l’incontro con Aga Khan. La Duchessa indossa uno splendido abito color bosco, scintillante, firmato Jenny Packham, e in via del tutto eccezionale indossa i sandali mostrando i piedi nudi. Il dress code di Corte prevede solo nelle serate di gala la possibilità di usare i sandali e la Regina permette addirittura lo smalto rosso. Il vestito molto lungo comunque nasconde sapientemente i piedi di Kate che s’intravvedono solo quando cammina.

Al suo fianco Will indossa il tradizionale Sherwani, composto da giacca lunga fino alle ginocchia e pantaloni morbidi, che in Pakistan viene sfoggiato in occasioni speciali come i matrimoni. Il Principe è visibilmente imbarazzato, sembra non essere a suo agio con un look così insolito, sebbene gli doni.