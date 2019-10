Kate Middleton in Pakistan: gilet di cuoio, stivaloni e capello della tradizione

editato in: da

Kate Middleton in Pakistan: stivaloni, pelle e cappello come Diana

Kate Middleton e William proseguono il loro viaggio in Pakistan e si recano ai piedi della catena himalayana, tra le montagne dell’Hindu Kush.

Ancora una volta i Duchi di Cambridge seguono le orme di Lady Diana che visitò quei luoghi 28 anni fa, nel 1991, in un tour memorabile. In particolare, Kate prende ispirazione dalla suocera scomparsa e indossa lo stesso cappello pakistano, il Chitrali, che la Principessa del Galles portò in quell’occasione.

Dismesso l’abito da sera verde scintillante, Lady Middleton sfoggia un look più casual: camicia marrone, gilet in cuoio, stivali alti di Really Wild che la Duchessa ha sapientemente riciclato più volte. La coppia indossa alcuni capi tradizionali che sono loro omaggiati. A Kate viene donato un capospalla bianco, finemente ricamato e una sciarpa, oltre al cappello di solito indossato dagli uomini. Ma con lei si può fare eccezione, essendo una “vip”. A William viene data invece una lunga giacca bianca.

Poi in ricordo di Diana che col Pakistan ha avuto un legame speciale, viene presentato ai Duchi di Cambridge un volume che raccoglie le foto della Principessa in quel luogo.

Lady Middleton in questo viaggio sta dando il meglio di sé in fatto di look di rappresentanza. Sia gli abiti celeste e blu, sia quelli verdi nascondono un preciso messaggio. La perfetta commistione di brand inglesi e pakistani, l’ispirazione a Diana vogliono ribadire la volontà di mantenere ottimi rapporti con il Paese ospitante.