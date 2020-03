Kate Middleton in missione: incanta l’Irlanda con l’abito da quasi 2000 euro

editato in: da

Kate Middleton e William sono arrivati a Dublino per un tour ufficiale in Irlanda fino al 5 marzo. Il momento è delicato e i Duchi di Cambridge svolgono per conto della Regina una missione di alta diplomazia dopo la Brexit.

Mentre Elisabetta è alle prese con suo nipote Harry nel tentativo di farlo ritornare all’interno della Famiglia Reale con o senza Meghan Markle, a Kate e William, futuro Re, tocca il compito di rinsaldare i rapporti con l’Irlanda.

A tal proposito, Lady Middleton ha voluto omaggiare il Paese ospitante, scegliendo il verde come colore del suo primo look. La Duchessa è quindi scesa dall’aereo sfoggiando un cappotto color bosco a doppio petto, firmato Catherine Walker, uno dei marchi da lei preferiti.

La coppia è stata accolta dall’ambasciatore britannico e da alcuni dignitari, insieme hanno preso un tè e biscotti, ospiti del Presidente irlandese, Michael D Higgins, e la First Lady, Sabina.

A questo punto Kate ha rivelato l’abito a fantasia, naturalmente verde, indossato sotto il cappotto. Si tratta di una creazione di Alessandra Rich: collo alto, pieghe sul corpetto, maniche a sbuffo, stoffa a fiori stilizzati. Il tutto per 1.567 sterline, ossia circa 1.794 euro.

Un impeccabile abito formale, dal gusto però un po’ retrò, che contraddistingue gli ultimi look di Lady Middleton, sempre più concentrata nel suo ruolo istituzionale di futura Regina d’Inghilterra. E finalmente la questione Meghan Markle viene dimenticata.

La Duchessa non trascura nemmeno gli accessori, che ovviamente sono verdi: clutch e décolletée in camoscio e cerchietto largo in velluto. Dettaglio estremamente bon ton che va a sostituire il cappello d’ordinanza, ma che fa così vintage da non essere apprezzato.

La coppia ha deposto anche una corona nel Garden of Remembrance, il luogo dedicato a coloro che persero la vita combattendo per l’indipendenza dell’Irlanda.

Kate e William sono apparsi seri, molto composti. Lady Middleton sempre accanto al marito, ma un passo indietro da lui, anche mentre scendeva la scaletta dell’aereo, sostenendosi al corrimano per non cadere a causa dei tacchi alti.