Kate Middleton in fattoria con piumino e scarponi: è dolcissima coi bimbi

Kate Middleton in fattoria: piumino rosso natalizio e scarponcini

Kate Middleton continua coi suoi impegni natalizi, presentandosi alla fattoria Peterley Manor nel Buckinghamshire, per trascorrere qualche ora all’aria aperta, scegliendo l’albero di Natale con un gruppo di bambini, preparando il cibo per le renne e realizzando decori.

Per la gita in campagna la Duchessa di Cambridge sceglie un look casual adeguato. Dismesso l’abito verde del ricevimento a Palazzo, Kate indossa un maglione di lana pesante verde, jeans, scarponi corazzati di Berghaus e un caldo piumino rosso, di Perfect Moment, per rispettare la tradizione di ogni dicembre quando è propensa a sfoggiare outfit rossi. E sotto il girocollo si intravvedono forme che potrebbero tradire una gravidanza in corso, come da più tempo si vocifera.

L’evento segna l’inizio del nuovo incarico di Lady Middleton come madrina della associazione benefica Family Action, il cui patronato per 65 anni è stato della Regina Elisabetta che ora sta sistemando gli incarichi in vista del suo possibile ritiro tra 18 mesi.

Kate è perfetta in questo nuovo ruolo. Da sempre è impegnata per il benessere delle famiglia e dei più piccoli e soprattutto adora stare coi bambini. Eccola dunque prendere per mano i bimbi presenti nella fattoria, divertirsi tra gli abeti a cui assegna il merito di essere alberi di Natale, riempiendo sacchettini con il foraggio per le renne e partecipando al workshop degli elfi.

Poi la Duchessa prende a cuore una bimba che sembra sconsolata. Kate s’inginocchia e le parla rassicurandola. E la voglia di un quarto figlio cresce sempre più…