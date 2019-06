Kate Middleton in crisi con William? Lei si vendica grazie a Louis

editato in: da

Kate Middleton, il figlio Louis al Trooping The Colour

Kate Middleton e William sarebbero in crisi: complice la presenza ingombrante di Rose Hanbury.

La donna in questione è vicina di casa dei Duchi di Cambridge nel Norfolk. Ex modella 35enne, sposata col Marchese di Cholmondeley (58 anni), pare non sia indifferente a William, stando a quanto riporta la stampa inglese. Un tempo Rose e Kate erano grandi amiche, ma pian piano i loro rapporti si sono raffreddati a causa della gelosia di Lady Middleton che non vede di buon occhio l’avvicinamento tra suo marito e la Marchese.

I rumors di un’infatuazione circolano già da tempo ma, non trovando reale conferma, erano stati insabbiati, finché Rose è ricomparsa a Buckingham Palace. Anche lei è stata invitata al banchetto di Stato in onore dei Trump e anche lei, come Kate, Melania e la Regina, si è vestita di bianco. E qui un dettaglio non è passato inosservato: la Marchesa era senza fede nuziale. Il suo matrimonio è al capolinea? Magari per colpa di William? Ovviamente non c’è nulla di sicuro.

Il Principe e Kate coi loro tre figli si sono presentati al Trooping The Colour come una famiglia felice e affiatata. Ma Lady Middleton si è presa la sua piccola vendetta nei confronti del marito. Ha vestito il terzogenito Louis con lo stesso completo di indossato dallo zio Harry nel 1986. Un omaggio al cognato con cui William ultimamente non va molto d’accordo.

Che sia un segnale di avvertimento di Kate per il consorte? Non sarebbe la prima volta. Anni fa William fu sorpreso in Svizzera in compagnia di una modella bionda. Lady Middleton allora gliela fece pagare molto cara. È altamente probabile che la Duchessa lo rimetta sulla retta strada e magari consolidi la loro unione con il quarto figlio.