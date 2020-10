Kate Middleton, il tailleur anni Settanta è una favola e batte il maxi cappotto

editato in: da

Kate Middleton sfoggia un look total red e risplende accanto a William

Kate Middleton ha una fitta agenda di impegni in questo periodo. E per la seconda volta nell’arco di pochi giorni, eccola impegnata nelle riprese di un video. Questa volta è al fianco della giornalista, Kate Garraway, e l’occasione sono i Pride of Britain Awards di Londra.

Abbandonato il maxi cappotto rosso, firmato Alexander McQueen, Kate sceglie per le riprese un sofisticato tailleur pantalone, color blu, che sembra una rivisitazione dello stile Seventies. Lady Middleton è un incanto e si adegua al trend dei tailleur dal taglio maschile che va tanto di moda ultimamente tra le teste coronate, Letizia di Spagna docet. La stessa Kate aveva indossato un magnifico completo, giacca e pantaloni, per il video girato al Museo di Storia Naturale.

Questa volta, Kate sfoggia dunque una giacca dal taglio asimmetrico e bottoni in oro, di Smythe, che abbina a pantaloni coordinati a gamba larga. Sotto indossa una camicia blu, di seta. Da qualche tempo la moglie di William ha schiarito i capelli, scegliendo una tonalità simile a quella del grano al sole. Come sempre la sua chioma è impeccabile, vaporosa e con boccoli scolpiti. La stessa Garraway ne è rimasta affascinata e ha confessato che non ha resistito a chiederle il segreto della sua pettinatura impeccabile.

La Duchessa di Cambridge è decisamente in grande forma. E il tailleur pantalone è una scelta formidabile, sicuramente più azzeccata del cappotto rosso, troppo grande e lungo per il corpo esile di Kate, tanto da creare un effetto fin quasi goffo. Anche se sotto il soprabito, la moglie di Will ha svelato una splendida gonna nera a pieghe. Ma il vero accessorio prezioso di quel look è la borsa a mano, di Grace Han. Costo? 1.595 sterline.

Al contrario l’outfit scelto per i Pride of Britain Awards, esalta la figura di Lady Middleton dandole anche un tocco di modernità, nonostante il gusto retrò del look.

Kate, accompagnata da William, anche lui con un abito blu, si sono recati al St. Bartholomew’s Hospital per parlare con il personale medico e in particolare con Joyce Duah, specialista in farmacia onocologica. Fuori dalla struttura la coppia ha incontrato Kate Garraway, presentatrice di Good Morning Britain, che pare abbia intervistato i Duchi lo scorso mese proprio per i Pride of Britain Awards. Kate è la prima volta che è coinvolta nella premiazione, mentre William partecipò alla cerimonia nel 2017.