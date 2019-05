Kate Middleton, il Principino Louis compie un anno. Ed è identico a George

editato in: da

Kate Middleton, il principino Louis cresce

Il Principe Louis, terzogenito di Kate Middleton e William, compie un anno. È nato infatti il 23 aprile 2018.

Dopo mesi in cui si erano perse le sue tracce, finalmente Kate ha deciso di mostrare in pubblico il suo bambino. Lo fa pubblicando sui loro profili Twitter e Instagram tre foto del royal baby. Il piccolo è stato immortalato all’inizio del mese di aprile nel giardino di Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk, da Lady Middleton in persona che ha una vera e propria passione per la fotografia.

Con George prima e poi con Charlotte, la Duchessa aveva regalato ai fan degli scatti dei royal baby durante il loro primo anno di vita. E la storia si è ripetuta con Louis, già ritratto dalla mamma lo scorso maggio. Nelle nuove immagini, il principino è visibilmente cresciuto, sorride e mostra i suoi primi due dentini. Le guance paffute lo rendono molto somigliante a suo fratello maggiore George che il prossimo luglio compirà 6 anni.

In due foto Louis è tra gli alberi e indossa un golf di lana bordeaux e dei jeans, nella terza, sempre tra le fronde, sfoggia un altro golf blu con un cagnolino, firmato Thomas Brown at Trotters, da 44 sterline che è già esaurito.

L’ultima volta che abbiamo visto in carne e ossa Louis è stato lo scorso luglio in occasione del suo battesimo. Da allora sono state pubblicate un paio di foto: una per il compleanno del Principe Carlo, suo nonno, risalente sempre a luglio e una per la cartolina di Natale, scattata in autunno.