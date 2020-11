Kate Middleton, il messaggio segreto degli orecchini di perla

editato in: da

Kate Middleton, gli orecchini di perle fanno tendenza

Kate Middleton, sempre più vicina alla Regina Elisabetta, sempre più vicina al trono. La Duchessa di Cambridge ha voluto sottolineare il suo stretto legame con la Corona, indossando degli orecchini speciali durante il Remembrance Day.

Come è noto, i look di Kate non sono mai scelti semplicemente in base al suo stile o alle circostanze che impongono un determinato dress code. Attraverso i suoi outfit, Lady Middleton lancia spesso dei messaggi precisi, tanto che ogni particolare è studiato con cura.

Così, ogni anno durante la cerimonia che ricorda i soldati caduti in guerra, la Duchessa si presenta in nero in segno di lutto, come la Regina e tutte le donne di Corte, ma in più lei indossa sempre dei cappotti che richiamano le divise militari (copiato anche da Meghan Markle), proprio per rendere omaggio alle Forze Armate. Quest’anno ha scelto un soprabito di Catherine Walker, uno dei suoi brand preferiti, con spalline a frange da ufficiale. A completare la mise, ci pensano il cappello raffinato e una pettinatura raccolta, strutturata a dare un tocco di femminilità.

Ma un dettaglio dell’outfit di Kate ha destato particolare attenzione. La moglie di William ha infatti indossato un paio di orecchini in diamanti e perla che appartengono a Sua Maestà. Un chiaro omaggio dunque a Elisabetta che arriva in un momento di difficoltà per il Paese e per la Monarchia.

Anche in considerazioni delle indiscrezioni trapelate su William, colpito dal Covid lo scorso aprile. Notizia non resa pubblica per evitare di turbare ulteriormente la popolazione e, come sostengono i commentatori reali, per evitare che si diffondesse la preoccupazione che Harry potesse salire al trono con i primi due eredi diretti messi fuorigioco dal virus.

Dunque, Kate Middleton ha voluto ribadire alla Sovrana e ai sudditi che lei e William ci sono, sono forti e pronti ad assumersi le loro responsabilità qualora fosse necessario. Alla Duchessa di Cambridge è bastato indossare quegli orecchini per lanciare il suo messaggio.

Infatti, quei pendenti sono molto speciali. Sia Kate che Elisabetta li hanno indossati in occasioni molto particolari. L’ultima volta che Lady Middleton li ha portati era il 2018, quando lasciò la Lindo Wing dopo aver dato alla luce Louis, il terzogenito. Nel 2016 invece li scelse per il suo primo tour all’estero da sola, senza William, nei Paesi Bassi. E furono posti al centro dell’attenzione quando Kate si soffermò ad ammirare il dipinto di Veermer, La ragazza con l’orecchino di perla, al Mauritshuis dell’Aia.

Elisabetta li indossò nel 2012 durante le celebrazioni del Giubileo di Diamante, che segnarono il 60esimo anniversario del suo Regno.

Si tratta dunque di orecchini speciali, divenuti oggetto di rappresentanza e simbolo del potere monarchico che indossati da Kate Middleton indicano la continuità tra la Regina Elisabetta e lei e i suoi figli. Come dire che il Regno ha lunga vita ed è solido nelle generazioni future.