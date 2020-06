Kate Middleton, il lavoro segreto e la foto mai vista che spiazzano Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton e suo marito William sempre più in prima linea per la Monarchia, come mostrano le ultime rivelazioni fatte dagli stessi Duchi di Cambridge in video-chiamata e sul loro profilo Twitter. E ancora una volta Kate mette in ombra Meghan Markle.

Ma procediamo con ordine. In occasione della settimana del volontariato, Lady Middleton e consorte hanno pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale una foto mai vista prima. Lo scatto, realizzato dalla stessa Duchessa lo scorso aprile, mostra William con i figli George e Charlotte intenti a consegnare alcuni pacchi contenenti alimenti alle persone in difficoltà.

I tre sono ritratti di schiena mentre il Duca protegge i figli dalla pioggia con un ampio ombrello e si rivolge teneramente a loro. Nel pieno dell’emergenza sanitaria William e Kate con i due eredi più grandi hanno dunque fatto la loro parte di volontariato, visitando il Sandringham Estate per aiutare con la spesa chi ne aveva bisogno.

Dunque, William e Kate hanno consegnato pasti a domicilio, proprio come Meghan e Harry a Los Angeles. Solo che i Cambridge hanno preferito non rivelare il loro gesto se non dopo oltre un mese e solo per sottolineare l’importanza del volontariato.

Non solo, durante una video-chiamata a un gruppo di volontari, William ha confessato: “Ho intenzione di rivelarvi un piccolo segreto“, ossia che anche lui è sceso in campo per sostenere i più deboli in questo momento d’emergenza. Anche Kate ha lavorato al centralino del Sistema Nazionale Sanitario, insieme a Camilla e a Sophie del Wessex. Nessuno fino a questo momento sapeva del loro impegno.

William e Kate sono apparsi in pubblico come sempre, negli ultimi mesi, sorridenti e positivi, nonostante le indiscrezioni smentite dal Palazzo pubblicate su Tatler. Per ringraziare quanti hanno aiutato i più deboli, la Duchessa ha optato per un elegante camicia bianca in sangallo firmata M.I.H Jeans, che aveva già indossato lo scorso anno al Chelsea Flower Show e l’ha abbinata a un paio di orecchini ultra chic di Accessorize che costano solo 5 sterline. Un vero tocco di classe da fare invidia a Lady Markle.

Nelle più recenti apparizioni americane in effetti Meghan è apparsa piuttosto dimessa. I look griffatissimi e sofisticati sono ormai un lontano ricordo. L’ultimo l’ha sfoggiato per la cerimonia a Westminster lo scorso marzo che ha segnato la fine del suo ruolo attivo nella Famiglia Reale.