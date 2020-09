Kate Middleton, il dettaglio della nuova collana che non è passato inosservato

editato in: da

Kate Middleton osa coi pantaloni da 32 euro e sneaker

Kate Middleton ha incontrato un gruppo i genitori al Battersea Park e per l’occasione ha sfoggiato una nuova collana il cui dettaglio non è rimasto inosservato.

La Duchessa di Cambridge portava al collo una catenina d’oro, creata dal designer Hayley Jones, con tre piccole medagliette tonde che si è fatta personalizzare incidendo su ciascuna di esse le iniziali dei figli, George, Charlotte e Louis. Costo del monile? 85 sterline, ossia circa 93 euro.

Kate ha abbinato il nuovo gioiello a un look casual, ideale per un incontro al parco: t-shirt bianca, pantaloni rosa riciclati da 32 euro e un paio di Superga bianche ai piedi. Dunque, un outfit semplice che ben si addice alla linea minimal della catenina che però ha un grande valore emotivo per Lady Middleton. Infatti, la moglie di William ha potuto in qualche modo portare con sé i suoi tre figli.

Non è la prima volta che Kate, tenera mamma, porta vicino al cuore i suoi tre bambini quando per motivi di lavoro è fisicamente lontana da loro. Così all’inizio dell’anno ha sfoggiato una collana di Daniella Draper, dal costo decisamente più impegnativo, 1.070 sterline, personalizzata sempre con le iniziali di George, Charlotte e Louis.

Mentre nel 2014 è stata fotografata con un’altra collana sulla cui medaglia era inciso il nome esteso del primogenito, George Alexander Louis, e un ciondolo a forma di cuore con la lette “W”, in onore di suo marito William.

Nella sua ultima uscita pubblica, Kate è apparsa di ottimo umore e in forma più che mai. Per altro, si è mostra con una nuova pettinatura, segno che potrebbe esserci una dolce attesa in vista. E la collana con le iniziali dei figli non fa che ribadire quanto adori essere mamma.