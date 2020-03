Kate Middleton, il cedimento del passato: commozione in pubblico

editato in: da

Siamo abituati a vederla sempre impeccabile, anche se in quest’ultimo periodo Kate Middleton sta portando sulle sue spalle un peso mediatico di non poca risonanza, quello dell’addio alla Famiglia Reale da parte di Harry e Meghan.

Nonostante si sia buttata a capofitto negli impegni ufficiali e nei conseguenti doveri di corte, mostrandosi comunque al top, la tensione è visibile soprattutto con la cognata: ormai tra loro è calato il gelo, come è apparso in modo chiaro a tutti durante la cerimonia del Commonwealth Day.

Senza considerare anche il rapporto quasi fraterno che la duchessa di Cambridge aveva con Harry è, almeno al momento, perduto, nonostante in pubblico continuino a mantenere un comportamento ineccepibile.

E nonostante etichette e rigide regole, può succedere che anche i reali a volte non riescano a trattenere le emozioni, soprattutto in situazioni che li toccano personalmente: Kate Middleton ha dimostrato negli anni di avere un grande cuore, che ha mostrato qualche anno fa, nel 2014, in visita all’ospedale East Anglia Children’s.

Secondo la rivista Hello! durante quell’occasione è stata vista con “lacrime agli occhi”. Incinta di quattro mesi di Charlotte, la duchessa ha voluto incontrare personalmente Leigh Smith, una donna che aveva già conosciuto attraverso una straziante lettera a lei indirizzata. La neomamma aveva dovuto dire addio per sempre alla piccola Beatrice, la sua bambina di appena tre mesi a causa di una rara condizione cardiaca.

Un lutto devastante e inaspettato quello della Smith, che l’aveva spinta a chiedere conforto proprio a Kate: durante la visita le due si sono incontrare e strette in un abbraccio che ha fatto commuovere la Middleton. “Sei una donna coraggiosa”, ha detto in quella occasione la Duchessa alla donna, con gli occhi velati dalle lacrime.

Lady Middleton, nonostante questo piccolo (e comprensibile) cedimento, soprattutto nell’ultimo periodo ha mostrato di essere di grande supporto a William e di aver sollevato in più di un’occasione l’immagine della Casa Reale Inglese, soddisfacendo le aspettative e uscendo dall’ombra del marito.

Soprattutto nel corso del tour in Irlanda Kate ha più volte preso il comando durante gli impegni ufficiali, mostrandosi a suo agio e lanciando sguardi di incoraggiamento al consorte. I duchi di Cambridge in questa occasione sembrano aver ritrovato l’intesa di un tempo, lasciandosi andare a effusioni in pubblico (che non si erano mai viste prima) e mostrandosi in armonia nonostante le fratture che ormai sono note nella famiglia Reale.