Kate ed Harry insieme a Westminster: sorridenti e complici senza William e Meghan

Complici e sorridenti come non li vedevamo da tempo: Kate Middleton e Harry sono stati i protagonisti indiscussi dell’Anzac Day.

I due cognati si sono presentati insieme all’abbazia di Westminster per commemorare i caduti di tutte le guerre. Harry non era atteso e non era stato annunciato da nessun comunicato ufficiale, per questo vederlo arrivare, raggiante e impeccabile accanto a Kate Middleton, è stata una sorpresa.

“Lei è la sorella maggiore che non ho mai avuto” aveva rivelato qualche tempo fa il secondogenito di Lady Diana, parlando della moglie di William. I due non hanno mai nascosto di avere un ottimo rapporto, fatto di complicità, confidenze e sostegno reciproco. Da moltissimo tempo però non li vedevamo così in pubblico, ossia da quando erano iniziati a circolare i gossip riguardo una spaccatura all’interno della Royal Family.

Prima le liti fra Kate e Meghan, poi quelle fra William e Harry, avevano reso piuttosto tesa l’atmosfera nella famiglia reale, portando i due cognati ad allontanarsi sempre di più. Mentre durante la messa di Natale, le duchesse erano apparse cordiali, non c’era stato nessun contatto fra Kate e Harry.

Eliminati dalla scena William e Meghan però, i cognati sono tornati a brillare insieme, per la gioia dei fan. La duchessa di Cambridge è apparsa bellissima e impeccabile, avvolta in un completo turchese abbinato ad un cappellino. Come sempre Kate ha riservato sorrisi a tutti, in particolare ad Harry, con cui si è scambiata sguardi complici e scherzi. Anche il principe è apparso molto rilassato e raggiante, forse per via del Royal Baby in arrivo.

La grande assente dell’evento è stata proprio Meghan, che si è ritirata ormai da qualche tempo dalla scena pubblica in vista del parto. William invece in questi giorni si trova in Nuova Zelanda per improrogabili impegni diplomatici che l’hanno costretto a disertare anche il primo compleanno di Louis, il suo terzogenito.