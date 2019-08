Kate e Harry, rapporti sempre più freddi. E la colpa è di Meghan

editato in: da

Un tempo il principe Harry considerava Kate la sorella maggiore che non aveva mai avuto, ma negli ultimi mesi il loro rapporto si è andato raffreddando sempre più. Il motivo potrebbe essere l’arrivo di Meghan Markle, ormai membro ufficiale della Royal Family da poco più di un anno.

Stando a quanto riportato da alcuni Royal Watchers britannici, tra i due cognati qualcosa si è rotto a causa del fidanzamento – e successivamente del matrimonio – con l’ex attrice statunitense. Il Principe Harry aveva accolto con grande gioia Kate Middleton ai tempi dell’inizio della sua relazione con William, quando erano ancora tutti e tre giovanissimi. In un’intervista, aveva addirittura rivelato di provare per lei un affetto quasi fraterno, come se la ragazza fosse la sua sorella maggiore. E il secondogenito di Lady Diana non ha esitato nel sostenere William e Kate sin dalle prime fasi del loro fidanzamento, felice che la Middleton entrasse a far parte ufficialmente della famiglia reale.

A quanto pare, però, lo stesso non è accaduto quando è toccato a Harry portare “in casa” la sua nuova fiamma. Le indiscrezioni parlano di un improvviso cambiamento nelle dinamiche tra fratelli, nel momento stesso in cui il Principe ha deciso di fidanzarsi con Meghan e di annunciare il loro matrimonio. Kate e William avrebbero tentato di dissuaderlo dal compiere questo passo troppo in fretta, visto che lui stesso aveva conosciuto la Markle appena un anno prima. Ma Harry si sarebbe innervosito, vedendo in questo avvertimento una fastidiosa mancanza di supporto da parte di suo fratello e di sua cognata.

Dunque, i rapporti tra Harry e William, e di conseguenza quelli con Kate, si sono raffreddati ancora prima delle nozze reali, che si sono celebrate nel maggio 2018. In tutti questi mesi, si sono susseguite voci riguardanti la presunta rivalità tra Meghan e Kate, ma anche la fine della bellissima amicizia tra i Duchi di Cambridge e il Principe Harry. Naturalmente si tratta solo di speculazioni, che però trovano supporto in alcuni indizi che hanno suscitato grande scalpore. Come ad esempio la decisione (mai confermata ufficialmente) di William e Kate di presentarsi a Balmoral solo a seguito della partenza di Harry e Meghan, per evitare di incontrarli.