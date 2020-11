Kate Middleton, Harry avrebbe tagliato ogni rapporto coi nipoti

editato in: da

Kate Middleton e William: Harry ruota di scorta

Harry avrebbe tagliato ogni rapporto coi nipoti George, Charlotte e Louis, figli di Kate Middleton e William. A rivelarlo è Finding Freedom, la biografia dei Sussex in cui si ripercorre la faida con i Cambridge. La lite fra i figli di Lady Diana non avrebbe risparmiato i piccoli della Royal Family. Se inizialmente Harry era molto legato ai nipoti, dopo una discussione con William a causa di Meghan Markle, avrebbe smesso di vederli.

Tutto sarebbe iniziato nel 2017 quando l’erede al trono avrebbe consigliato al fratello minore di conoscere meglio Meghan Markle prima di sposarla. Harry non l’avrebbe presa affatto bene e da quel momento avrebbe iniziato a evitare non solo William, ma anche Kate Middleton e di conseguenza i nipoti. Se di solito il principe si presentava a sorpresa a Kensington Palace, portando dei regali ai piccoli, non avrebbe più fatto visita a George e Charlotte. Louis, nato nell’aprile 2018, avrebbe visto solo pochissime volte lo zio, perché in quel periodo Harry era arrabbiato con William e Kate.

“Harry aveva sempre amato fare capolino nei giardini del palazzo per vedere George e Charlotte – ha raccontato una fonte -, portando loro regali che includevano un SUV elettrico per suo nipote e un triciclo per Charlotte. Ma quelle visite si sono praticamente interrotte nell’estate del 2017”. A pagare per la lite fra i fratelli dunque sarebbero stati George, Charlotte e Louis, ignorati prima da zio Harry, poi anche da Meghan Markle. Oggi i Sussex vivono negli Stati Uniti, lontanissimi dalla famiglia reale, e probabilmente non torneranno a Londra per Natale.

Meghan sarebbe ancora furiosa con la Regina e soprattutto con Kate Middleton, accusata di non averla appoggiata durante i suoi primi mesi nella Royal Family. L’ex star di Suits è supportata da Harry, pronto a difenderla dagli attacchi e a sostenerla in ogni sua scelta. “È estremamente protettivo nei confronti di Meghan – ha spiegato un amico della coppia, parlando degli attriti con la famiglia -. Capisce che molte persone sono contro di loro e farà tutto il possibile per tenerla al sicuro e lontana dal farsi male, anche se questo significa prendere le distanze da quelle persone”.