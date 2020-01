Kate Middleton: gonna animalier e tacchi a spillo. Meghan Markle replica su Instagram

editato in: da

Kate Middleton, la gonna animalier da 30 euro. E Meghan risponde

Kate Middleton prosegue a Cardiff il suo tour di 24 ore a favore del benessere infantile. E Meghan Markle sembra risponderle a distanza condividendo sul profilo Instagram dei Sussex alcune foto, mai apparse prima, di una sua visita al canile di Londra, fatta poco prima di partire definitivamente per il Canada.

Ma torniamo a Kate. In mattinata la Duchessa di Cambridge era a Birmingham dove ha incontrato un gruppo di bambini e ha lanciato il sondaggio “le 5 grandi domande sugli under 5”. Per l’occasione ha stupito con look anni ’70. Poi cambio d’abito ed eccola a Cardiff, nel Galles, dove ha svolto un laboratorio sensoriale con dei bimbi al Ely and Careau Children’s Centre, informandosi sul tipo di aiuto che viene fornito ai loro genitori.

Lady Middleton si è presentata con un maxi cappotto color cammello di Massimo Dutti, uno dei marchi preferiti da Letizia di Spagna, sfoggiato recentemente anche da Meghan Markle. Sotto ha indossato un dolcevita nero attillato e una gonna a pieghe animalier di Zara. Ancora una volta la Duchessa si è affidata al brand low cost. E dopo l’abito in saldo a 18 euro, eccola con la gonna da 36 euro circa.

Infine Kate, per slanciare la figura, ha osato con un paio di stivali neri dal tacco sottilissimo e altissimo. In una parola splendida. Durante l’incontro la moglie di William ha parlato della sua esperienza di madre, confessando di essersi sentita isolata dopo la nascita del primo figlio, George. All’epoca i Cambridge vivevano nell’Anglesey, nel Galles del Nord, dove il Principe prestava servizio per la RAF: “Avevo un bimbo piccolo nel mezzo dell’Anglesey, mi sentivo così isolata. Non avevo la mia famiglia vicino e lui faceva i turni di notte“.

L’impegno di Corte di Kate è coinciso con la pubblicazione su Instagram di alcune foto di Meghan Markle mentre visita un centro per animali, il Mayhew, a Londra, due settimane fa, prima del Megxit. Nella didascalia che accompagna le foto si legge che la Duchessa del Sussex ha incontrato le “meravigliose persone” che vi lavorano per constatare i progressi fatti durante le Feste. E sottolinea come la moglie di Harry sia orgogliosamente patrona dell’associazione dal gennaio 2019.

Gli scatti ritraggono Meg con un cappotto scuro e una camicia celeste mentre entra nel centro e poi mentre assiste alle cure cui è sottoposto un cane, ospite della struttura. La pubblicazione tardiva di queste foto proprio nel giorno del tour di Kate sarà una mera coincidenza o frutto di una strategia marketing ben studiata?