Kate Middleton gioca con gli scout e resta incastrata in una tana. Quarto figlio in arrivo?

Kate Middleton, look casual tra gli scout

Kate Middleton ha visitato il quartier generale degli scout al Gilwell Park, nel Essex.

La Duchessa di Cambridge ha preso parte ad alcune attività nel bosco insieme ai bambini e si è divertita un mondo. La voglia del quarto figlio cresce a vista d’occhio. Kate adora fare la mamma e passare il tempo coi più piccoli. Già un paio di anni fa Kate sorrideva tra gli scout e si vociferava di una terza gravidanza che si è poi realizzata.

Per affrontare i giochi all’aria aperta con gli scout, Lady Middleton ha optato per un outfit sportivo, interamente riciclato: maglione a collo alto, firmato J Crew, pesante al punto giusto per proteggersi dall’umidità, jeans skinny neri, giacca Barbour (già usata diverse volte) che poi ha prontamente tolto e scarponcini stringati di Chloe. Mentre al collo sfoggiava orgogliosa il fazzolettone bicolore, tipico della divisa da scout.

Kate non si è sottratta a nessuna delle attività in foresta. Si è perfino nascosta dentro a una tana, costruita ai piedi di un albero, mentre i bambini rovesciavano sopra tazze piene di acqua. Il tetto di foglie ha protetto la Duchessa che ha esclamato: “È davvero impermeabile”. Lady Middleton però ha avuto qualche problema a uscire dal rifugio perché è rimasta incastrata e ha chiesto a un giovane scout di aiutarla.

La moglie di William non ha perso il sorriso nemmeno un attimo, era perfettamente a suo agio coi bimbi. Tutto questo fa presagire che presto potrebbe diventare mamma per la quarta volta, in fondo ha già parlato della possibilità di avere un altro figlio. Suo marito pare essere spaventato all’idea, ma già circolano voci tra gli esperti di Corte che la quarta gravidanza è imminente. C’è chi scommette che per il 2020 ci sarà in viaggio un altro royal baby. Intanto a breve è atteso il primo bebè di Meghan Markle e Harry.