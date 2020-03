Kate, il gesto di George e Charlotte su Instagram. C’è anche il piccolo Louis

editato in: da

Negli ultimi giorni Kate Middleton e il Principe William hanno lasciato Londra per trasferirsi ad Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk, regalo di nozze della Regina Elisabetta.

Con i loro figli hanno preferito spostarsi in campagna, dove vivranno questo periodo di isolamento a causa dell’emergenza sanitaria. Proprio in queste circostanze più tranquille e in mezzo alla natura, sull’account Instagram dei Duchi di Cambridge è stato pubblicato un video dei piccoli George, Charlotte e Louis, che appare raramente negli scatti rispetto ai fratelli.

I tre bambini, tenerissimi e sorridenti, sono stati ripresi mentre applaudono. Il gesto, in sé molto semplice, racchiude però un significato profondo e commovente: ringraziare dottori, infermieri, farmacisti, medici di base, volontari e in generale tutto il personale del servizio sanitario nazionale che sta lavorando instancabilmente per aiutare il prossimo.

Nel video oltre George, che ormai ha sei anni, e Charlotte, che tra poco più di un mese compirà cinque anni, c’è un dolcissimo Louis, che a quasi due anni, batte le mani in maniera un po’ impacciata, seguendo ciò che fanno i fratelli più grandi. I bambini sono vestiti casual, con jeans, una polo, maglietta e maglioncino.

La tenuta di campagna a Sandringham, dove abitualmente Kate e William risiedono quando i bambini sono in pausa scolastica, sta ospitando la famiglia Reale in questo periodo particolare: come tanti genitori i Duchi di Cambridge recentemente hanno dovuto iniziare a studiare a casa con i loro bambini più grandi, che sono già in età scolare.

E mentre Harry e Meghan sono isolati nella loro casa super lusso sull’isola di Vancouver, sentendosi impotenti e preoccupati per la salute del Principe Carlo (che si trova a Balmoral, nella sua dimora scozzese), anche la Regina Elisabetta e suo marito Filippo hanno lasciato Buckingham Palace, per trasferirsi al castello di Windsor.

L’iniziativa che ha visto protagonisti i baby royal sta coinvolgendo il web: migliaia di persone in tutto il mondo stanno partecipando a questa progetto con applausi programmati al balcone, per onorare l’assistenza sanitaria e tutti gli altri lavoratori in prima linea.

Anche David Beckham ha partecipato alla challenge, pubblicando un video dei figli Romeo, Cruz e Harper Seven che battono le mani in segno di ringraziamento.