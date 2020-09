Kate Middleton, George e Charlotte tornano a scuola: cosa cambierà per loro

editato in: da

Per il Principino George e la piccola Charlotte, figli maggiori di Kate Middleton, è arrivato il momento di tornare sui banchi di scuola. Sono in tanti a farsi domande in merito a quello che, nei prossimi mesi, attende i giovanissimi eredi dei Duchi di Cambridge.

Tra le informazioni certe, rientrano quelle che parlano di un programma di studi molto impegnativo per il futuro Re d’Inghilterra, che ha spento 7 candeline lo scorso mese di luglio. George affronterà materie fondamentali come scienze, storia e geografia. Il primogenito di Lady Middleton e William studierà pure francese, informatica, design, tecnologia, teatro e balletto. Iscritto alla Thomas’s Battersea School, George è uno studente del terzo anno.

Come si può leggere sulle pagine del sito web del prestigioso istituto, il Principino avrà la possibilità, nel corso di quest’anno scolastico, di ampliare notevolmente le attività extra curriculari. Giusto per fare un esempio ricordiamo che, se Kate e William vorranno, George potrà unirsi al Phoenix Coir – che comprende alunni del terzo e del quarto anno – formazione canora che copre un repertorio vasto, dal classico al pop.

Inoltre, avrà la possibilità di iscriversi alla gara annuale di sci di fondo, ma anche al club di nuoto. In generale, ci sono tante occasioni per fare attività all’aria aperta (cosa che, come si può leggere sulle pagine del tabloid People, incontrerà indubbiamente il favore della Duchessa di Cambridge, grande sostenitrice dei momenti di gioco e di sport vissuti all’aperto).

Durante il terzo anno alla Thomas’s Battersea School, molti studenti iniziano anche a imparare a suonare uno strumento musicale. George è già avanti: il primogenito di William e Kate, infatti, prende da tempo lezioni di chitarra.

Cosa dire, invece, di Charlotte? Che il primo anno del nuovo ciclo di studi dopo la scuola materna la vedrà studiare le materie fondamentali sopra citate, così come canto e balletto. La secondogenita di William e Kate prende da tempo lezioni di danza. Dal momento che la scuola – la stessa dove è iscritto George – ha una grande sala da ballo con un pianista che si esibisce dal vivo durante le lezioni, di sicuro la giovane Principessa avrà modo di esprimere il suo talento.