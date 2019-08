Kate Middleton gelosa di Meghan Markle: cos’ha in più di lei

editato in: da

Kate e Meghan sembrano proprio non andare d’accordo. Ormai tutti si schierano da una parte dell’una o dell’altra dando vita a una faida non solo tra le due reali, ma anche tra i rispettivi sostenitori.

Insomma, lo sguardo è sempre puntato sulle donne più chiacchierate d’Europa per cogliere eventuali segni di rottura o di distensione. Vederle vicine sorridenti fa tirare un sospiro di sollievo ai sudditi del Regno Unito, che preferiscono un clima di pace. Ai sorrisi, però, seguono subito notizie di stoccate da parte di una o dell’altra.

Secondo gli ultimi rumors, però, sarebbe Kate Middleton a soffrire maggiormente la presenza della rivale e a provare sentimenti di gelosia nei suoi confronti. A quanto pare, infatti, Meghan ha delle qualità, dei talenti e delle abilità che alla Duchessa di Cambridge sembrano mancare e che apprezza a tal punto da assicurarsi che i suoi figli possano apprenderle.

Si potrebbe parlare, quindi, di una sana invidia, di quelle che spingono a migliorare e a dare il meglio di sé stessi. Ma quali sono queste qualità che fanno gola a Kate Middleton? Questione di lingue. Meghan Markle, infatti, parla fluentemente lo spagnolo grazie al suo percorso di studi, ad uno stage a Buenos Aires e ad un corso a Madrid portato avanti con profitto.

La passione per le lingue, d’altronde, è uno dei pochi punti in comune tra le due reali. Anche Kate si è applicata allo studio di altri idiomi. La Duchessa di Cambridge ha studiato l’arabo e l’italiano, ma con il tempo, non utilizzandole molto, ha perso la capacità di parlarle correttamente. Lei stessa, in passato, ha ammesso di non essere più in grado di parlare in arabo o in italiano. Un rammarico che le ha fatto promettere che per i suoi tre figli, invece, sarà diverso: dovranno studiare e praticare più lingue, possibilmente meglio della zia Meghan.

Un impegno che Kate ha preso veramente sul serio. Il principe George e la piccola Charlotte, infatti, sono già all’opera e stanno imparando un po’ di spagnolo dalla loro tata che è originaria del nord della Spagna. Si tratta, almeno per questa volta, di una sfida che almeno a qualcuno porterà dei vantaggi: i figli di Kate e William avranno l’opportunità di dilettarsi nell’apprendimento delle lingue: un’attività che stimola l’intelletto. E, chissà, magari chiederanno consiglio alla zia Meghan, favorendo un riavvicinamento con mamma Kate.