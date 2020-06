Kate Middleton furiosa per la cover di Tatler: “Arricchita, magra e kitsch”. Meghan reagisce

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle a confronto: la verità sulla loro inimicizia

Ora che Meghan Markle è lontana, i tabloid inglesi sembrano aver preso di mira Kate Middleton che si è infuriata per un articolo apparso su Tatler in cui si fanno commenti sul suo peso, si parla della sua casa “troppo kitsch” e della madre Carole. Un affronto a cui la duchessa di Cambridge e William hanno risposto con un comunicato ufficiale e che sta facendo soffrire molto la Middleton, messa di fronte allo stesso problema che, per mesi, la cognata ha cercato di contrastare.

Non bastava la Megxit e la rivalità con Meghan, a urtare la sensibilità di Catherine Middleton questa volta ci ha pensato Tatler, non una rivista, ma “la rivista”, letta da tutti gli aristocratici inglesi e, a quanto pare, anche dalla Royal Family. Sul magazine è apparso un articolo – con tanto di cover – dedicato a Kate e firmato da Anna Pasternak, giornalista, scrittrice e autrice di numerosi libri sulla famiglia reale. Nel testo si parla della rivalità di Kate con la Markle, delle liti iniziate già durante il Royal Wedding con Harry e delle difficoltà che sta incontrando ora la duchessa nel gestire i tanti impegni.

Ma non sarebbe stato questo a far soffrire la Middleton, quanto i commenti sulla sua famiglia d’origine e sul suo peso. Nell’articolo infatti la Pasternak distrugge l’immagine perfetta di Kate, sottolineando il suo essere una borghese, figlia di un ex pilota e una assistente di volo. La giornalista definisce sua madre Carole come “una terribile snob” e la sorella Pippa “troppo difficile e regale” tanto che “parla addirittura come la regina”. Nell’articolo una fonte riferisce che la suocera avrebbe una forte influenza anche su William: “Ho sentito che il principe William è ossessionato da Carole – svela -. È la mamma che ha sempre desiderato”.

Nel mirino anche la tenuta di Anmer Hall, nel Norfolk, che sarebbe stata arredata in modo kitsch. “Carole ha impresso la sua mano su Anmer per quanto riguarda l’arredamento – si legge su Tatler -. Lungi dall’essere una tipica dimora aristocratica, con tappeti logori e peli di cane ovunque, come Windsor e Balmoral, è più simile a un luccicante hotel a cinque stelle, con cuscini imbottiti e candele accese”. A far soffrire di più Kate però sarebbero state le parole sul suo aspetto fisico e un paragone con Lady Diana. “Esteriormente sembra che dopo anni sotto i riflettori e sotto gli occhi della pressione pubblica, Kate sia diventata pericolosamente magra, proprio come – alcuni sottolineano – la principessa Diana”, spiega Anna Pasternak.

E mentre Kate fa i conti con gli attacchi della stampa (e la delusione), c’è chi è convinto che questo episodio potrebbe riavvicinarla a Meghan Markle. Nessuno come lei sa cosa voglia dire combattere contro indiscrezioni e cattiverie, per giunta false. Non a caso dopo l’episodio le cognate si sarebbero, seppur brevemente, messe in contatto. Metteranno a punto una strategia comune? Non resta che attendere per scoprirlo.