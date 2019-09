Kate Middleton, il Palazzo condivide una foto mai vista

editato in: da

Nella giornata di ieri, sugli account social ufficiali di Kensington Palace è apparsa una foto inedita di Kate Middleton.

Lo scatto in questione mostra la 37enne Duchessa di Cambridge intenta a giudicare le opere partecipanti alla Blue Peter Royal Garden Competition. Il contest in questione ha visto bambini provenienti da diverse zone del Paese presentare delle idee di sculture potenzialmente collocabili presso Back to Nature Garden, il giardino disegnato personalmente da Kate e situato nella contea del Surrey.

Il contest, lanciato da Kate lo scorso giugno, ha visto vincere la giovanissima Jessica (12 anni), che ha presentato una scultura dalla forma contorta realizzata in legno. L’opera presenta anche un traliccio di metallo a forma di ali di farfalla, inserito con lo scopo di sostenere la crescita dei fiori di clematide. Al centro della scultura sono presenti dei campanelli eolici e sulle ali hanno già iniziato a spuntare i primi fiori.

La foto, condivisa sia su Instagram sia su Twitter, non ha certo lasciato indifferenti gli appassionati delle vicende della Royal Family. In diversi hanno infatti notato che l’abito rosa di LK Bennett sfoggiato dalla moglie di William – già esaurito sugli e-shop e dal costo di 325 sterline – è lo stesso indossato lo scorso luglio al Polo Club. In quella circostanza, Kate e Meghan sono comparse per la prima volta assieme in pubblico dal giorno della nascita di Archie.

Per la Duchessa di Cambridge è normale sfoggiare il medesimo capo di abbigliamento in più occasioni pubbliche. Giusto per ricordare quanto questa abitudine faccia parte del suo mood, è bene citare il look scelto in occasione del primo giorno di scuola della piccola Charlotte. L’abito low cost di Michael Kors con stampe floreali – fantasia molto apprezzata dalla Duchessa – è stato infatti scelto anche per un’apparizione pubblica risalente al 2018. Si tratta di un approccio oggettivamente diverso da quello di Meghan, spesso criticata per le sue spese pazze anche nel campo dell’abbigliamento.

Per dare qualche numero in merito si può citare una stima fatta dal tabloid The Mirror lo scorso anno. Secondo la celebre testata, nei 12 mesi del 2018 il guardaroba di Meghan sarebbe costato più di 400.000 sterline, una cifra circa cinque volte superiore rispetto a quella degli abiti di Kate.