Kate Middleton, fin troppo magra, sfoggia il cappotto che tutte dovremmo avere

editato in: da

Kate Middleton all’università: il cappotto è super ma il look è dimesso

Kate Middleton torna all’università, ma si tratta solo di uno dei suoi tanti impegni come Duchessa di Cambridge. E per l’occasione ha indossato un caldo soprabito che noi tutte dovremmo avere nell’armadio.

La moglie di William infatti si è recata alla Derby University per parlare con gli studenti e capire come la pandemia abbia influito sulla salute mentale. Kate ha scelto un look fin troppo sobrio, quasi spento. Ma compensato da un cappotto a scacchi, dalle tonalità beige, firmato Massimo Dutti, che le sta davvero bene. Costo? 249 sterline, ossia circa 273 euro. Il capospalla è molto pratico e versatile, un modello svasato, ideale per ogni silhouette. Ecco perché noi tutte dovremmo avere questo cappotto a portata di mano.

A proposito di silhouette quella di Kate è davvero sottile. I pantaloni neri a sigaretta le stanno perfino larghi e il maglioncino celeste in cashmere, sempre di Massimo Dutti, da 130 euro circa, esalta il vitino stretto. La Duchessa è davvero fin troppo magra. A impreziosire l’outfit dai prezzi contenuti sono le décolletée di Gianvito Rossi, classiche e molto amate da Lady Middleton che porta al collo la catenina con le iniziali dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. I tre Royal Baby sono stati i veri protagonisti di questi primi giorni di ottobre. Grazie a Sir David Attemborough hanno parlato per la prima volta in pubblico per promuovere il documentario ambientale del noto regista, A Planet For Us All.

Kate, di cui si vociferava fosse piuttosto sotto pressione per i numerosi impegni di Corte, è apparsa in forma, anche se come abbiamo sottolineato, forse un po’ troppo magra e stanca in viso, le borse sotto gli occhi non sono nascoste. Ha visitato il campo, indossando una mascherina di stoffa con piccoli fiorellini e si è intrattenuta coi suoi ospiti affrontando uno dei temi che a lei e a William stanno più a cuore, la salute mentale.

La Duchessa di Cambridge ha rispettato con rigore il protocollo e la visita si è svolta in modo formale, come fin troppo formale è apparso il suo outfit che, escluso il soprabito, è piuttosto spento, anche a causa dei colori fin troppo neutrali. Nulla a che vedere con la splendida mise bianca e nera sfoggiata recentemente da Letizia di Spagna che per altro spesso veste Massimo Dutti.