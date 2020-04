Kate, la Royal Family era destino: il romantico aneddoto

editato in: da

Kate Middleton sembra essere nata per diventare Regina. Elegante, sempre perfetta in tutte le occasioni e negli eventi istituzionali, nessuno mette in dubbio le sue qualità come futura erede al trono. Non è, però, solo il matrimonio con William a renderla adatta a questo ruolo, ma anche un romantico aneddoto che arriva dal passato.

Il 29 aprile del 2011 Kate ha sposato il Principe William. Un matrimonio da favola, che ha subito reso chiaro a tutti che la Middleton, in futuro, sarebbe stata una Regina perfetta. Eppure, non tutti erano d’accordo sulla scelta del primogenito di Carlo. Una piccola minoranza, infatti, non riteneva adatte le origini della Duchessa di Cambridge, nata da una normale famiglia di classe media. In realtà i suoi legami con la famiglia reale sono molto profondi di quel che appare e sono racchiusi in alcuni aneddoti.

Il bisnonno di Kate era un minatore nella contea di Durham e lavorava in una miniera di carbone che si trovava sotto la tenuta della Regina Elisabetta, bisnonna dell’uomo che è diventato suo marito, il Principe William. Un aneddoto che alcuni, tra cui Sarah Bradford, storica e autrice inglese famosa per le biografie reali, trovano molto romantico. La Royal Family, insomma, era nel suo destino.

Ci sono poi altri dettagli che rendono la Duchessa di Cambridge adatta al ruolo di Regina. Anche altri parenti di Kate, infatti, hanno contribuito attivamente per migliorare il Paese. Ad esempio, il nonno era un pilota della Royal Air Force nella seconda guerra mondiale. Si tratta di dettagli che mettono a tacere tutte le polemiche del passato sulla provenienza della Middleton: la sua famiglia ha radici profonde nella storia del Regno Unito.

D’altronde, negli anni, Kate Middleton ha dimostrato le sue capacità riuscendo a conquistare non solo il cuore del popolo inglese, ma anche la fiducia della Famiglia Reale. Così, insieme al Principe William, lavora duramente per il bene della Corona.

Le responsabilità, per Kate, sono inoltre aumentate da quando Harry e Meghan Markle hanno deciso di abbandonare il loro ruolo di membri ufficiali della Famiglia Reale, trasferendosi prima in Canada e poi a Los Angeles. Nonostante le difficoltà, però, Kate ha sempre reagito con classe ed eleganza e, proprio come i suoi avi, ha lavorato per il bene del Paese al fianco di William.