Kate Middleton fa gli auguri al Principe Filippo. Meghan Markle lo ignora

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo, 70 anni di matrimonio

Il Principe Filippo compie 98 anni e la Famiglia Reale invia gli auguri social. Ma Meghan Markle tace.

Il marito della Regina Elisabetta si avvicina ai 100 anni e per festeggiarlo sulle pagine Instagram e Twitter di Carlo e Camilla, Kate e William e Harry e Meghan sono comparsi messaggi per festeggiare l’augusto genitore e nonno.

Ma Lady Markle pare non prendere parte ai festeggiamenti. Infatti, sull’Instagram dei Duchi del Sussex, che qualche mese fa hanno deciso di separarsi anche sui social dai Duchi di Cambridge, nemmeno una foto celebra Meghan con il Principe e gli auguri sembrano proprio arrivare solo da Harry, dato che si rivolge a Sua Maestà, il Duca di Edimburgo, nonno.

Uno smacco ancora più grave se si dà credito alle voci secondo cui sarebbe Meg in persona a curare la pagina social. Possibile che davvero non abbia calcolato che la sua mancanza non sarebbe passata inosservata?

Al contrario sulla pagina Twitter di William e Kate compare una selezione di immagini in cui Filippo è in compagnia sia del Duca che della Duchessa di Cambridge.

Il compleanno di Filippo cade due giorni dopo il Trooping The Colour, genetliaco istituzionale di sua moglie Elisabetta. I due si sono sposati nel 1947 e hanno avuto 4 figli, Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

Nato il 10 giugno 1921, da qualche anno si è ritirato dalla vita pubblica per ovvi limiti di età. Ma fino a qualche mese fa, sfrecciava con il suo suv, finché ha provocato un grave incidente che ha coinvolto una donna e sua figlia. Da allora si è posta l’attenzione sull’opportunità che continuasse o meno a guidare.

Filippo è famoso anche per le sue gaffe e per una serie di flirt che però non hanno compromesso mai compromesso il matrimonio con Elisabetta, anche se nel 1956 viene spedito per 4 mesi in Oceania ufficialmente con lo scopo di seguire le Olimpiadi, in realtà per allontanarlo da amicizie che potevano diventare davvero compromettenti.