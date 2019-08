Kate esclusa dal party per il compleanno di Meghan si vendica su Instagram

editato in: da

Kate Middleton si vendica su Instagram dopo essere stata esclusa dal party per il compleanno di Meghan Markle.

Il 4 agosto la duchessa di Sussex compie 38 anni. Una ricorrenza molto importante che, a quanto pare, ha scelto di festeggiare esclusivamente con pochi amici. Persone di cui si fida e che ha personalmente selezionato, fra cui non spicca Kate Middleton. A dispetto delle apparenze infatti sembra che la situazione fra le due cognate sia tutt’altro che migliorata e che i rapporti siano ancora molto tesi.

Lo dimostra la scelta, da parte di Kate e William, di augurare buon compleanno a Meghan con un post piuttosto laconico. Nell’account ufficiale Kensington Royal infatti è apparsa una foto che ritrae le due coppie il giorno di Natale insieme al Principe Carlo. Accanto allo scatto si legge: “Auguriamo un buon compleanno alla duchessa di Sussex oggi”.

Un messaggio piatto e senza particolare entusiasmo che sottolinea, ancora una volta, il gelo fra Kate e Meghan. Una situazione decisamente difficile che la Markle avrebbe peggiorato decidendo di non invitare i Cambridge al party per il suo compleanno. La festa si terrà a Frogmore Cottage, la dimora in cui l’ex attrice americana vive da quando si è sposata e dove accoglierà alcuni selezionatissimi ospiti.

Fra questi gli amici più stretti della coppia e probabilmente la madre Doria. Accanto a lei ci sarà Harry, che le ha già dedicato un messaggio dolcissimo in occasione del compleanno, e il piccolo Archie. Grande assente Kate Middleton che, a quanto pare, non è stata invitata. Secondo quanto riporta The Sun, la duchessa non avrebbe gradito l’esclusione dal party e proprio questo potrebbe spiegare il messaggio piuttosto freddo per la cognata apparso su Instagram.

Una sorta di piccola vendetta che arriva dopo l’apparizione in pubblico di qualche settimana fa in cui i rapporti fra le due donne sembravano ancora formali, ma comunque distesi.