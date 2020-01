Kate Middleton esclusa dalla foto ufficiale con la Regina e William

editato in: da

Kate Middleton trionfa alla messa di Natale con Charlotte (e nessuno rimpiange Meghan)

William e George posano con la Regina Elisabetta per una foto ufficiale, ma Kate Middleton viene esclusa. L’ultimo scatto pubblicato dalla Sovrana rappresenta, secondo molti, l’ennesima prova della crisi che starebbero vivendo Catherine e il primogenito di Diana. Problemi e gelosie che si sarebbero acuiti nell’ultimo periodo portando i due a una frattura inevitabile, così tanto che a Corte si starebbe pronunciando già la parola divorzio.

Che qualcosa non andasse bene fra i due era stato chiaro durante la messa di Natale a Sandringham, fra musi lunghi e tensione. La distanza incolmabile fra William e Kate è stata poi confermata da alcune fonti di Palazzo, anche se il figlio di Carlo starebbe cercando di fare di tutto per recuperare il legame con la moglie.

Presto i duchi di Cambridge partiranno alla volta delle Antille per una vacanza in famiglia, mentre la Sovrana ha ribadito il suo affetto per Kate e l’ammirazione per il modo in cui sta crescendo George, Charlotte e Louis. Nel frattempo però arrivano nuove conferme sulle tensioni che stanno segnando in queste settimane la Royal Family.

In uno scatto realizzato lo scorso 18 dicembre e pubblicato solo oggi vediamo William e George, sorridenti a Buckingham Palace con la Regina Elisabetta e Carlo. Di Kate Middleton non c’è traccia, nonostante la duchessa sia sempre presente agli eventi in cui ci sono anche i suoi figli.

Un’assenza che pesa molto e che è stata notata anche dai royal watchers. La foto, condivisa nei primi giorni del 2020, sembra un triste presagio di quello che potrebbe accadere. Ormai lo sappiamo bene, quando si parla della Royal Family nulla avviene per caso.

Dalla scelta di includere Meghan Markle nel video di auguri per il nuovo anno da parte di Kate alla decisione della Regina di cancellare Harry e la duchessa di Sussex dall’ultimo discorso ufficiale del 2019: tutto ha un significato ben preciso. Non resta che attendere le vacanze dei Cambridge nelle Antille e il ritorno di Meghan e Harry dal Canada con il piccolo Archie, per scoprire cosa ne sarà della monarchia britannica e dei suoi protagonisti.