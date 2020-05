Kate Middleton esagera coi capelli e svela rivalità in famiglia

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton torna a mostrarsi in pubblico, sempre in collegamento dalla sua tenuta nel Norfolk, per promuovere il progetto fotografico Hold Still 2020, in collaborazione con la National Portrait Gallery. Ma qualcosa nel suo look non va.

Archiviato il compleanno di suo nipote Archie, la Duchessa di Cambridge è comparsa in video indossando un abito giallo a fantasia floreale, del marchio Raey (495 sterline) che ha sede a Notting Hill. Una scelta non casuale sotto molti aspetti.

Nelle ultime apparizioni infatti Kate ha prediletto brand inglesi, da un lato per promuovere l’orgoglio nazionale, dall’altro per aiutare economicamente stilisti locali. Anche il colore non è dettato da un semplice gusto estetico.

Il giallo indica solarità, speranza e Lady Middleton, che ha imparato da Elisabetta a comunicare anche con le tonalità dei suoi look, lo ripropone, dopo il golf di Zara, per presentare il nuovo progetto che ha come scopo catturare con delle foto lo spirito, le paure e i sentimenti di questo particolarissimo contesto storico.

L’outfit però nel suo insieme ha uno stile fin troppo vintage, ma a non convincere proprio è la pettinatura. Questa volta Lady Middleton ha esagerato con boccoli e onde.

Ancora una volta la Duchessa ha assolto in modo impeccabile ai suoi doveri, persino rivelando alcuni dettagli privati della sua vita. Infatti, Kate ha confessato che in famiglia ci sono delle rivalità. Suo figlio George infatti è geloso della sorellina Charlotte. “George è molto arrabbiato perché vorrebbe fare i compiti della sorella, piuttosto che studiare l’alfabeto”.

Poi ha raccontato alcuni retroscena sulle foto che ha scattato per il compleanno di Louis. Il Principino è stato immortalato da mamma Kate con le mani dipinte coi colori dell’arcobaleno: “Avrei dovuto fare una fotografia di come apparivo dopo aver scattato quella immagine di Louis”.

“Le foto di Charlotte hanno raccontato la nostra storia e speriamo che altri facciano lo stesso”, ha proseguito la Duchessa, parlando delle immagini da lei realizzate e condivise per il compleanno della Principessina.

Come è noto, Kate è una grande appassionata di fotografia e partecipa al nuovo progetto con 100 scatti.