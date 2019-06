Kate Middleton e William devastati: un uomo della scorta investe una 83enne

editato in: da

Kate Middleton e William sono stati coinvolti in un incidente stradale mentre si recavano a Windsor per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera.

Un uomo della loro scorta ha investito con la moto una vedova 83enne, Irene Mayor. La donna è stata ricoverata in condizioni critiche ma, come scrive il Sun, non è in pericolo di vita. Trasportata in ospedale con l’eliambulanza, le sono state riscontrate la frattura del bacino e diverse ferite.

William e Kate sono rimasti scioccati nell’apprendere la notizia. I Duchi di Cambridge non si sarebbero accorti di nulla, finché, giunti al Castello di Windsor, sono stati informati dell’incidente prima di partecipare alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. I Duchi di Cambridge sono “devastati“, riferisce una fonte al tabloid britannico. Hanno inviato subito dei fiori alla vittima, accompagnati da un biglietto scritto a mano, e sperano di poterla andare a trovare in ospedale per scusarsi di persona.

Un testimone dell’incidente ha dichiarato: “La moto l’ha colpita, lei ha perso l’equilibrio ed è caduta. Poteva andare peggio”. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo della scorta in sella alla moto viaggiava in contromano. L’ufficiale, dopo l’impatto, era distrutto. Proprio come William e Kate dopo aver appreso la notizia. Un assistente dei Duchi ha fatto visita alla figlia della vittima, Fiona. Lei e la madre vivono a 300 metri dal luogo dell’incidente nella zona ovest di Londra.

Un vicino di casa che ha parlato con Fiona ha rivelato che è sconvolta e molto arrabbiata. Dopo il fatto, William e Kate sono riapparsi in pubblico per il primi appuntamento del Royal Ascot. Qualche mese fa il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, provocò un incidente stradale schiantandosi contro una vettura con a bordo una donna e i suoi figli.