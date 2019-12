Kate Middleton e William arrivano su auto separate a Palazzo. È davvero crisi?

editato in: da

Kate Middleton, i figli sono uno spasso e l’abito è un errore

Kate Middleton e William coi tre figli sono arrivati su auto separate a Buckingham Palace per il tradizionale pranzo prenatalizio con la Regina.

In molti hanno notato il singolare fatto che i Duchi di Cambridge abbiano deciso di spostarsi con due auto separate: Kate al volante della propria vettura coi figli Charlotte e Louis, scortata dalla guardia del corpo e William col figlio maggiore, George, seduto al suo fianco sul seggiolino, e guardia del corpo dietro.

Una separazione che dà da pensare e che va ad alimentare le voci di crisi dopo il gesto infastidito di Kate nei confronti del Principe durante lo show televisivo della BBC. A tranquillizzare i sudditi però è l’atteggiamento della stessa Lady Middleton che sorride raggiante al suo arrivo a Palazzo e saluta perfino con la mano. Probabilmente, l’utilizzo di due vetture è dovuto a motivi di sicurezza.

Per l’occasione la Duchessa ha scelto un abito in tartan rosso, come vuole la tradizione, con maniche a sbuffo e colletto bianco, firmato Emilia Wickstead da 1.920 sterline, che abbina a degli orecchini di perle di Cassandra Goad, chiamati “Cavolfiore” per la loro curiosa forma, da 4.490 sterline. Un look ultra chic ma forse un po’ troppo posato e vintage.

Sul sedile posteriore Charlotte è sorridente, mentre il piccolo Louis, che indossa un golf verde dai decori natalizi, guarda stupito il bodyguard e assomiglia sempre più al fratello maggiore, George che si trova sull’auto del papà. Il primogenito di William e Kate è il vero protagonista con quell’aria imbronciata di chi vorrebbe trovarsi da un’altra parte. Insomma i royal baby sono uno spasso e rubano come sempre la scena ai genitori.

Al pranzo è presente tutta la Famiglia, compreso il Principe Andrea sotto attacco per lo scandalo Epstein. Mancano solo Meghan Markle e Harry che come annunciato diserteranno tutti gli impegni natalizi di Corte. Forse è anche per questo che Kate è così sorridente.