Kate Middleton e Meghan Markle: salta il matrimonio e non si incontrano più

Kate Middleton e Meghan Markle a confronto: la verità sulla loro inimicizia

Kate Middleton e Meghan Markle hanno perso l’unica occasione che avevano per incontrarsi nuovamente dopo la Megxit. Ma questa volta la colpa non è di nessuna delle due.

Il 29 maggio infatti erano previste le nozze di Beatrice di York, figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson, con Edoardo Mapelli Mozzi. Il matrimonio però è stato annullato. Doveva essere un altro royal wedding all’insegna del glamour e con tante teste coronate come ospiti. La Regina aveva persino offerto alla nipote Buckingham Palace come luogo del ricevimento, proprio come aveva fatto in occasione del matrimonio di William e Kate.

Proprio per le nozze della cugina, Harry e consorte sarebbero tornati a Londra lasciando momentaneamente la loro nuovo casa di Los Angeles. Il lieto evento sarebbe stato anche un momento propizio per riallacciare i tormentati rapporti dei Sussex con la Famiglia Reale.

Sebbene un avvicinamento tra Harry, William e le due cognate c’è stato attraverso una serie di video-chiamate, un incontro vis-à-vis avrebbe potuto chiarire molte vicende lasciate in sospeso. Come la questione delle calze che pare abbia scatenato le tensioni tra Kate e Meghan.

Secondo indiscrezioni riportate da Tatler, le due donne avrebbero litigato poco prima del matrimonio di Meg e Harry per le calze che avrebbero dovuto indossare le damigelle della sposa, tra cui Charlotte, figlia dei Duchi di Cambridge. Lady Middleton era a favore, seguendo il dress code di Corte, Lady Markle era contraria. E alla fine avrebbe vinto la disputa.

Kensington Palace con una nota ufficiale si è affrettato a smentire il rumors. Anche se l’episodio non fosse stato determinante per incrinare i rapporti tra le cognate, di certo qualcosa è successo durante l’organizzazione del matrimonio nel 2018.

La faccenda delle calze è il simbolo dell’enorme divario tra le due donne. Da quel momento tra loro si interposto un mare di incomprensioni che si è tradotto in un vero e proprio gioco di potere, rendendo la situazione insostenibile.

Le complicate convenzioni della Monarchia, il protocollo inflessibile che regola cerimonie e matrimoni diventano questioni di Stato. Per Kate era inconcepibile che le bambine si mostrassero a gambe nude davanti alla Regina. Ma questo aspetto per Meghan, proveniente da una cultura e una educazione completamente diverse, era incomprensibile comprendere tali sfumature.

Ora che sono saltate le nozze di Beatrice, passerà molto tempo prima che i Sussex rimettano piede in Gran Bretagna, anche a causa dell’emergenza sanitaria che sta interessando tutto il mondo. Il tempo sarà il vero giudice: i vecchi attriti potranno essere dimenticati oppure si sedimenteranno.